Danny da Costa als Herausforderer

Frankfurt - Rechts drängeln sie bei der Frankfurter Eintracht. Timothy Chandler, Marius Wolf und Danny da Costa - auf keiner anderen Position hat Trainer Niko Kovac so viel Auswahl. Von Peppi Schmitt

Und in diesem Fall ist es nicht nur Quantität, sondern auch viel Qualität, die ihm zur Verfügung steht. Alle drei Kandidaten haben das Zeug zur Bundesliga, haben längst bewiesen, dass sie erstklassig spielen und verteidigen können. Da ist es kein Wunder, dass der Trainer zuletzt versucht hat, für zwei Kandidaten andere Aufgaben zu finden. Wolf ist nach einer außergewöhnlichen Vorrunde in diesen Tagen gesetzt, kann aber natürlich auch auf einer anderen, offensiveren Position spielen. Schließlich ist er gelernter Außenstürmer. Chandler, Stammkraft des letzten Jahres und bis zu einer Knieverletzung inklusive Operation auch zu Beginn in dieser Saison, durfte zuletzt auf links spielen. Im Trainingslager war er auch in der Innenverteidigung getestet worden. Und da Costa drängt mit Macht, ist in den letzten beiden Begegnungen, beim Pokal im Heidenheim und zum Rückrundenauftakt gegen Freiburg eingewechselt worden. Und hat die wenigen Minuten zu Werbung in eigener Sache genutzt. Jetzt hofft er auf einen Einsatz beim Auswärtsspiel am Samstag in Wolfsburg. "Ich habe ja noch ein paar Tage, um mich im Training dafür zu empfehlen", sagt der 24 Jahre alte Sohn eines Angolaners und einer Kongolesin.

Da Costa, im Sommer für eine Million Euro von Bayer Leverkusen gekommen, hat verinnerlicht, was der Trainer fordert. Nur über Trainingsarbeit kann ein Spieler auf sich aufmerksam machen, wiederholt Kovac immer wieder. "Der Trainer gibt sich viel Mühe, jeden einzelnen weiterzubringen", drückt da Costa aus, was er an seinem direkten Vorgesetzten schätzt. Was nicht heißen soll, dass er mit der Reservistenrolle, die sich zuletzt zu einer Jokerrolle verbessert hat, zufrieden wäre. Selbstverständlich wolle er mehr spielen, gibt er zu, "aber wenn ich im Moment der Mannschaft am besten helfe, wenn ich von der Bank komme, soll es halt so sein". Der Erfolg der Mannschaft stehe schließlich über allem. Er sei reifer geworden in den letzten Jahren und könne auch mit einer persönlich vielleicht nicht ganz befriedigenden Situation umgehen. "Ich habe gelernt, kühlen Kopf zu bewahren", sagt da Costa, der von der U17 bis zur U21 sämtliche deutsche Jugendnationalmannschaften durchlaufen hat.

Mit diesem Selbstverständnis kann er auch akzeptieren, dass er es in dieser Saison bislang erst auf drei Spiele gebracht hat, nie von Anfang an, immer als Einwechselspieler, immer nur für ein paar Minuten. An den ersten beiden Spieltagen im August war er dabei, danach musste er bis zum Rückrundenauftakt warten. Hauptgrund dafür war eine schwere Sehnenverletzung, die er sich Anfang September im Training zugezogen hat. "Jetzt bin ich körperlich voll auf der Höhe", sagt er, "jetzt bin ich hier richtig angekommen." Und deshalb bereut er den Schritt aus Leverkusen nach Frankfurt kein bisschen. Er habe das "Richtige" getan, ist er überzeugt, "ich habe hier schon viele neue Dinge gelernt über meine Position und das ganze Spiel." Dass die Erkenntnisse nicht nur in Training und Spiel gereift sind, sondern häufig auch auf der Tribüne, nimmt er mit einem Lächeln. "Ich kann ganz gut beobachten", sagt er.

Danny da Costa ist ein junger Mann, der mit seiner freundlichen, witzigen Art ansteckend ist. Er ist aber auch ein Fußballprofi , der mit klaren Worten nicht hinterm Berg hält. Eine Erklärung für den frappierenden Unterschied zwischen den Leistungen und dem Ertrag in Heim- und Auswärtsspielen, hat aber auch er nicht. "Vielleicht denken wir zu Hause ein bisschen zu viel nach", grübelt er, "vielleicht wollen wir unseren Zuschauer zu viel zeigen." Da ist es durchaus beruhigend, dass die Eintracht am Wochenende auswärts spielt. Obwohl schon ein halbes Jahr her, ist die Erinnerung an das Heimspiel gegen Wolfsburg noch frisch. Damals hat die Eintracht haushoch überlegen gespielt, aber dennoch 0:1 verloren. "Jetzt wollen wir es besser machen", sagt da Costa. Auch besser als zuletzt gegen Freiburg (1:1). Alle seien "genervt" gewesen vom verpassten Sieg. "Wir haben das hinter uns gelassen und konzentrieren uns ganz auf Wolfsburg", sagt er.

Mit Spielkontrolle und Spielaufbau wollen sie so gut weitermachen wie in der ersten Halbzeit gegen Freiburg. "Und vorne wollen wir kaltschnäuziger sein", verrät er den Plan. Freilich geht keiner bei der Eintracht davon aus, dass es ein einfaches Spiel wird, obwohl es in der Fremde stattfindet. "Das wird mindestens so schwer wie gegen Freiburg", sagt da Costa. Schon Assistenztrainer Armin Reutershahn hatte dem Gegner aus Wolfsburg "viel Qualität" attestiert. "Aber wir können ja auch ein bisschen was", hat Reutershahn gesagt.

Quelle: op-online.de