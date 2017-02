Kovac sauer: „Ich will, dass sich meine Spieler benehmen“

Frankfurt - Jetzt ist auch Niko Kovac der Kragen geplatzt. Als Haris Seferovic in der 78. Minute von Schiedsrichter Sascha Stegemann völlig zu Recht vom Platz gestellt wurde, wusste der Trainer der Frankfurter Eintracht, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Von Peppi Schmitt

Es war der sechste Platzverweise der Eintracht in dieser Saison, fünfmal glatt „Rot“, einmal „Gelb-Rot“. Das ist kein Zufall mehr, spricht viel mehr für ein ernstes Disziplinarproblem. „Es war eine klare rote Karte, eine Riesendummheit“, schimpfte Kovac, „das werden wir sanktionieren.“ Der Trainer war stinksauer auf Seferovic, dem er trotz einer unterirdisch schlechten Leistung in der Vorwoche das Vertrauen geschenkt hatte.

Der Schweizer Nationalspieler, angeblich mit Benfica Lissabon über einen Wechsel im Sommer bereits einig, hat nun wohl ausgespielt bei der Eintracht. Die Geldstrafe, die der Verein verhängen wird, soll üppig ausfallen, das Sportgericht wird die Tätlichkeit mit einigen Wochen Sperre sanktionieren. Kovac bezeichnete Seferovics Aktion als „absolut sinnlos“ und will nun die Mannschaft mehr in die Pflicht nehmen. „Ich erwarte von meinen Spielern, dass sie sich benehmen“, fordert er ein, „aber bisher bin ich auf taube Ohren gestoßen.“

Bilder: Eintracht verliert in Berlin Zur Fotostrecke

Doch Kovac wehrt sich auch gegen Verallgemeinerungen, will nichts davon wissen, dass seine Mannschaft eine „Tretertruppe“ sei. „Ich habe mir alle Platzverweise angesehen und nur die zwei letzten von Abraham und Seferovic waren über der Grenze“, sagt er. Bei den anderen vier sei es wichtig zu differenzieren. „Hector ist wegen einen Trikotzupfers runtergeflogen, Chandler wegen eines Fehlers des Schiedsrichters, Hradecky nach einem Ausrutscher und Huszti nach zwei umstrittenen gelben Karten“, sagt der Eintracht-Trainer.

Ihn nerven die Platzverweise sichtlich. Vor allem, weil sie ihm zu häufig taktsicher Möglichkeiten berauben. „Wir schaden uns selbst und machen kaputt, was wir uns aufgebaut haben“, schimpfte der Frankfurter Trainer. In Berlin hatte Seferovic mit seiner Aktion der Mannschaft die Chance genommen, den 0:1-Rückstand vielleicht doch noch wettzumachen. Die Eintracht war am Drücker, in Unterzahl dann aber chancenlos.

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa