Kovac: "Wir brauchen solche Typen wie Jetro Willems"

Frankfurt - Am Ende des Trainings von Eintracht Frankfurt am Sonntagvormittag durfte Jetro Willems dann etwas kürzer treten. Auf Strümpfen drehte er noch ein paar locken Runden, während die Arbeit der Kollegen noch im Gange war.

Der Neue von der PSV Eindhoven, der der Eintracht eine Ablösesumme von sechs oder sieben Millionen Euro teuer gewesen sein soll, musste ein klein wenig durchschnaufen. "Hier wird anders trainiert als in Holland", sagte Manager Bruno Hübner als Beobachter der intensiven Trainingseinheiten, "er hat hier in zwei Tagen mehr gemacht als in Eindhoven in einer Woche." Volles Programm also für den neuen Verteidiger. "Wir dürfen aber nicht übertreiben", mahnt der Manager.

Der 23 Jahre junge Willems jedenfalls hat gleich Eindruck hinterlassen. Obwohl nur 1,69 Meter groß, wirkt er stabil, kompakt, ein richtiges Kraftpaket. "Er erinnert mich ein bisschen an Constant Djakpa", sagt der Manager. Der Ivorer spielte zuletzt beim 1. FC Nürnberg. Der Holländer Willems soll die Eintracht mit links verstärken. Angeblich sei die Offensive seine größte Stärke, beim Training aber glänzte er vor allem in der Defensive. Keiner kam an ihm vorbei. "Er macht einen guten Eindruck", sagte Hübner. Trainer Kovac ist "glücklich", dass der Nachfolger für Bastian Oczipka so schnell gefunden wurde. "Er ist holländischer Nationalspieler und hat für PSV häufig in der Champions-League gespielt", sagt er, "da kann er Eintracht Frankfurt sicher helfen."

Mit dem Transfer von Willems ist eine neue taktische Ausrichtung verbunden, noch ein Tick offensiver. "Wir wollen über die Flügel sehr viel präsenter sein als letzte Saison, dafür brauchen wir solche Typen", sagt Kovac, "mit ihm und Taleb Tawatha haben wir jetzt zwei, die nach vorne marschieren." Rechts sollen Timothy Chandler oder Danny da Costa für Druck sorgen. (ps)

