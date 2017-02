Schiedsrichter Gräfe: Lob von Kovac, Kritik von Frings

Frankfurt - Trainer haben ihre eigene Sicht der Dinge. Das wurde nach dem Derby zwischen der Frankfurter Eintracht und dem SV Darmstadt 98 wieder einmal deutlich. Von Peppi Schmitt

Die beiden Elfmeterszenen, die das Spiel erheblich beeinflusst haben, wurden vom Frankfurter Niko Kovac und dem Darmstädter Torsten Frings komplett unterschiedlich bewertet. Für Kovac war der Strafstoß (Milosevic an Vallejo) für die Eintracht „absolut berechtigt“ und der ausgebliebene Pfiff bei einem möglichen Strafstoß für die „Lilien“ (Abraham an Niedermeyer) ebenfalls „berechtigt“. Frings hatte beides anders gesehen. „Zwei Fehlentscheidungen, für uns hätte es Elfmeter geben müssen, der für die Eintracht war keiner“, hatte er gesagt.

Kovac war am Tag danach noch immer anderer Meinung. „Wenn Abrahams Stoß gegen Niemeyer eine Elfmeter war, haben wir in jedem Spiel fünf pro Halbzeit“, sagte er, „es war der angelegte Arm, es war kein Foul.“ Der Eintracht-Coach lobte explizit Schiedsrichter Manuel Gräfe. „Er hat das richtig gut gemacht und nicht wegen jedes Schubsers gleich gepfiffen“, sagte Kovac. Gräfe habe dem Derby so zu einer Nettospielzeit von 55 Minuten verholfen. „Bei Darmstadt sind es sonst nur 45 Minuten“, stellte der Frankfurter Trainer fest, „Torwart Esser hat ja bei jedem Abschlag gefühlt eine Minute gebraucht.“ Gräfe habe das Spiel „laufen gelassen“ und auf „Weltklasseniveau“ gepfiffen.

Das sahen die Darmstädter natürlich anders. Deren Trainer Frings hatte aber nicht immer so richtig hingesehen. Auf Nachfrage versuchte er das Abbrennen von Pyrotechnik im Darmstädter Block zu verharmlosen. Frings sprach von „einer kleinen Rakete, das war doch gar nicht der Rede wert.“ Dabei hatten im Block zahlreiche Bengalos gebrannt. Die Darmstädter, die noch auf das Sportgerichtsurteil vom Hinspiel warten, als zwei Raketen in den Frankfurter Fan-Block geschossen worden waren, erwartet nun eine empfindliche Strafe.

Quelle: op-online.de