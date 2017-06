Barkok, Mandela, Dadashov: Viele Jungadler und ein Juwel

Frankfurt - Eine andere Herangehensweise hatte Eintracht- Sportvorstand Fredi Bobic zu Beginn seiner Arbeit angekündigt. Vor allem die Jugendabteilung hat er dabei im Blick. Mit der Partnerschaft zum SC Hessen Dreieich will die Eintracht eine Auffangstation zwischen Jugend und Profis dazwischenschalten. Zudem sollen weitere Talente bei den Profis integriert werden. Von Peppi Schmitt

"Ich will bald alle Spieler vom Riederwald kennen", hat Fredi Bobic, Sportvorstand der Frankfurter Eintracht gesagt. Sollte heißen: Bobic wollte sich einen Überblick über die Talente von der U15 über die U16 bis hin zu den beiden "Bundesligamannschaften" U17 und U19 verschaffen. In absehbarer Zeit wird nun auch der Fehler, die U23 vom Spielbetrieb abzumelden, mit der Partnerschaft zum SC Hessen Dreieich korrigiert. Damit will die Eintracht ein Auffangstation zwischen Jugend und Profis dazwischenschalten. Von Anfang dieser Spielzeit an war auch klar, dass junge Spieler in den Lizenzspielerkader eingebaut werden sollten. Nicht immer dauerhaft, aber immer mal wieder in einer Art "Schnupperkurs". So, dass ich vor allem auch Trainer Niko Kovac ein Bild machen konnte.

Bei den ersten Trainingslagern waren die beiden Abwehrspieler Furkan Zorba und Noel Knothe aus der U19 nicht nur dabei, sondern mittendrin. Dies war zum einen der Personalnot geschuldet, zum anderen aber auch dem Grundgedanken, dem eigenen Nachwuchs eine Chance zu geben. "Die Jungs machen ihre Sache sehr gut", hatte Bobic damals gesagt. Da konnte er nicht wissen, dass der Trainer im Laufe der Vorrunde mit Aymen Barkok einen anderen "Überflieger" aus dem Hut zaubern würde. Es war im November/Dezember, als der Stern von Barkok aufging. Am 20. November erzielte der 18 Jahre alte Sohn marokkanischer Eltern kurz nach seiner Einwechslung in Bremen den 2:1-Siegtreffer. Von da an gehörte er fest zum Kader.

Wer auch immer bei der A-Jugend in den Monaten zuvor so genau hingeschaut hatte, er muss eine gutes Auge für Talente haben. Denn Barkok war im letzten Herbst noch einer von vielen Spielern der U19, talentiert und ehrgeizig. Aber nicht besonders auffällig. Doch im Winter nach den ersten Spielen bezeichnete ihn Trainer Kovac schon als "Juwel", das dem Verein vielleicht irgendwann einmal "Kleingeld" einbringen könnte. "Ich bin froh, dass wir ein solches Talent binden konnten", sagte der Eintracht-Coach, "wenn alles gut läuft, wird er uns noch viel Freude bereiten." Die Eintracht hatte den Vertrag mit Barkok vorzeitig bis 2020 verlängert. Beim Derby gegen Mainz hatte der junge Mann eine weitere Sternstunde, erzielte das 2:0 selbst und bereitete das 3:0 vor. "Ich kann das alles kaum glauben", sagte Barkok nachher.

Anfang Juli wird er mit der deutschen U19-Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in Georgien teilnehmen. Barkok also hat sich durchgesetzt, auch wenn in der Rückrunde die Formkurve zwischenzeitlich nach unten gezeigt hat. Das aber, so versichern alle Fachleute, ist normal. Auch Abwehrspieler Zorba hat einen Vertrag erhalten, wartet freilich noch auf seinen ersten Bundesligaeinsatz. Die Eintracht zieht den eingeschlagenen Weg voll durch. Sie wehrte zwischenzeitlich einen Angriff von RB Leipzig ab und machte U17 Nationalspieler Sahverdin Cetin deutlich, dass seine Zukunft am Main liegen wird. Cetin durfte auch im Trainingslager im Winter in Abu Dhabi vorspielen. Und mit Deji Beyreuther berief der Trainer zum letzten Heimspiel gegen Leipzig einen weiteren Jugendspieler in der Kader.

Eintracht gewinnt gegen OFC im Hessenpokal: Bilder Zur Fotostrecke

Im Laufe der letzten Monate wurden weitere Schritte unternommen, um die eigenen Talente in sportlichen Wert zu setzen, ihnen Mut zum machen, die Chance auf den Profifußball in Frankfurt zu suchen. So haben die beiden erfolgreichen A-Jugend-Stürmer Renat Dadashov und Nelson Mandela Profiverträge unterschrieben. Dadashov hatte die Eintracht im Winter aus Leipzig zurückgeholt und damit auch die Chancen der U19 auf den Klassenerhalt verbessert. Das hat geklappt. Nun soll Dadashov, der noch ein Jahr in der A-Jugend spielen kann, nach und nach in den Profikader integriert werden. Der Mittelstürmer hat alle deutschen U-Nationalmannschaften durchlaufen, wird aber in Zukunft für sein Heimatland Aserbaidschan spielen. Da stand er vor kurzem zum ersten Mal im Aufgebot der A-Nationalmannschaft.

Das Fehlen einer U23 macht es den Verantwortlichen nicht immer leicht, Argumente für ein Verbleiben in Frankfurt zu finden. Denn wer es nicht sofort in den Bundesligakader schafft, musste bislang, auch in diesen Tagen wieder, am Ende der Jugendzeit gehen. Das führt dann zwangsläufig zu Härtefällen wie diesmal bei den Torhütern. Vor einem Jahr war Leon Bätge zu den Profis aufgerückt, sein Vertrag wurde nun um ein weiteres Jahr verlängert. Der Torhüter der aktuellen U19, Eric Gründemann, dem viel Talent zugeschrieben wird, hat deshalb keine Zukunft mehr und muss sich einen anderen Verein suchen. Mit dem zukünftigen "Farmteam" SC Hessen Dreieich werden die Frankfurter nun spätestens in einem Jahr eine Lücke schließen und einige der Talente in der Nachbarschaft "parken".

OFC-U17 unterliegt der Eintracht im Hessenpokalfinale: Bilder Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de