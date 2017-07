Eintracht Frankfurt verliert Test in San José mit 1:4

San José - Eintracht Frankfurt hat das zweite Testspiel auf seiner US-Tour klar verloren. Der Fußball-Bundesligist unterlag am Freitag (Ortszeit) gegen San José Earthquake mit 1:4 (0:2).

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat das zweite Testspiel während seiner USA-Reise klar verloren. Bei San José Earthquake aus der Major League Soccer unterlag die Eintracht am Freitagabend (Ortszeit) mit 1:4 (0:2). "Man hat uns sicherlich angemerkt, dass wir in den vergangenen zwei Wochen sehr intensiv trainiert haben", sagte der Japaner Makoto Hasebe. Den Frankfurtern fehlten gegen das Team des Ex-Darmstädters Florian Jungwirth und des Ex-Mainzers Jahmir Hyka die Kraft und die Spritzigkeit. Danny Hoesen (13. Minute) und Chris Wondolowski (18./Foulelfmeter) trafen zur frühen 2:0-Führung für die Amerikaner. Ein Eigentor von Danny da Costa (61.) und ein Elfmetertor von Quincy Amarikwa (74.) machten das Ergebnis noch deutlicher. Den Ehrentreffer für die Eintracht erzielte Danny Blum in der 83. Minute. "Trotz aller Umstände müssen wir es natürlich besser machen", meinte Hasebe.

Positiv aus Frankfurter Sicht: Hasebe feierte vier Monate nach seiner Knie-Operation genauso ein Comeback wie Mittelfeld-Kollege Marc Stendera. Beide wurden in San José in der 61. Minute eingewechselt. "Es war ein gutes Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen. Ich will nun Schritt für Schritt vorankommen und dann zum Saisonstart wieder fit sein", sagte Hasebe. Der 33 Jahre alte Routinier war im März während des Spiels beim FC Bayern München gegen den Torpfosten geprallt und hatte sich dabei schwer am Knie verletzt. Der 12 Jahre jüngere Stendera war in der vergangenen Saison monatelang wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen, feierte im Mai schon einmal sein Comeback und verletzte sich gleich wieder am Meniskus. Beide stehen Eintracht-Coach Niko Kovac bereits deutlich schneller wieder zur Verfügung als erwartet.

Zum Auftakt ihrer Amerika-Reise hatten die Frankfurter 1:1 gegen den US-Meister Seattle Sounders gespielt. Den Abschluss des 13-tägigen Trainingslagers in den USA bildet die Partie am 17. Juli in Ohio gegen Columbus Crew. (dpa)

