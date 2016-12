Fix! Eintracht Frankfurt verpflichtet Andersson Ordóñez

Aus Ecuador

Frankfurt - Wir haben darüber berichtet, nun ist es offiziell: Eintracht Frankfurt verstärkt sich noch vor der Winterpause mit dem Abwehrspieler Andersson Rafael Ordóñez Váldez vom ecuadorianischen Meister Barcelona SC Guayaquil.

Mit einem neuen Innenverteidiger wird Eintracht Frankfurt am 3. Januar 2017 das erste Training des neuen Jahres absolvieren. Andersson Ordóñez wechselt mit sofortiger Wirkung vom ecuadorianischen Meister Barcelona SC Guayaquil an den Main und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Das bestätigte der Verein heute Nachmittag per Pressemitteilung. Über die Ablösemodalitäten haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. In der kürzlich abgelaufenen Saison war der 1,86 Meter große Ordóñez in 22 Spielen am Ball und erzielte dabei zwei Treffer.

„Wir haben Andersson lange und intensiv beobachtet und sind davon überzeugt, dass er uns perspektivisch weiterhelfen kann. Er passt total in unser Anforderungsprofil. In diesem Fall war es sinnvoll den Spieler in der Winterpause zu verpflichten“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic nach der Unterschrift. Sportdirektor Bruno Hübner ist ebenfalls vom Linksfuß überzeugt: „Ordonez hat trotz seines jungen Alters bereits eine Menge Erfahrung sammeln können und steht auch an der Schwelle zur A-Nationalmannschaft. Er kann sich jetzt in Ruhe im neuen Umfeld akklimatisieren und entwickeln. Und wir haben in der Rückrunde noch eine Option mehr in der Defensive.“

Daten zum Spieler:

Name im Heimatland: Andersson Rafael Ordóñez Váldez

Geburtsdatum: 29.01.1994

Geburtsort: Guayaquil (Ecuador)

Alter: 22

Größe: 1,86 Meter

Nationalität: Ecuador

Position: Innenverteidiger

Fuß: links

Abgebender Verein: Barcelona SC Guayaquil

Rückennummer: 29

