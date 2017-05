Eintracht verpflichtet Danny da Costa

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht bastelt weiter am Kader für die kommende Spielzeit. nach dem französischen Stürmer Sebastien Haller gab die SGE heute die Verpflichtung von Abwehrspieler Danny da Costa bekannt.

Die Frankfurter Eintracht hat Danny Vieira da Costa von Bayer Leverkusen verpflichtet. Der 23 Jahre alte Verteidiger hat einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. Bei der „Werkself“ hatte er noch bis 2020 unter Vertrag gestanden. Wie hoch die Ablösesumme ist, die Eintracht gezahlt hat, wurde nicht bekannt. In der vergangenen Saison hat da Costa drei Bundesligaspiele und ein Champions-League-Spiel für Bayer bestritten, alle in der Vorrunde. In diesem Jahr kam er bei keinem Pflichtspiel zum Einsatz. Zuvor hatte er zwei Jahre beim FC Ingolstadt gespielt, musste dort monatelang wegen eines Schienbeinbruchs pausieren.

Adler-Fan und auf Facebook? Eintracht Frankfurt - Nachrichten für SGE-Fans „Danny ist für sein Alter ein sehr erfahrener Rechtsverteidiger, der bereits 103 Spiele in der 1. Bundesliga, der 2.Bundesliga, der Champions League und dem DFB-Pokal bestritten hat“, sagte Eintracht-Vorstand Fredi Bobic. Da Costa, dessen Wurzeln in Angola liegen, hat für alle deutsche Jugendnationalmannschaften von U17 bis U21 gespielt. „Ich werde alles geben, um ein fester Bestandteil der Eintracht zu werden“, sagte er, „ich freue mich jetzt schon auf den Start der Vorbereitung.“ Der zweite Neue nach Stürmer Sebastien Haller (FC Utrecht) dürfte Nachfolger des suspendierten Guillermo Varela werden und in Konkurrenz zu Timothy Chandler treten. (sp)

Dortmund besiegt die Eintracht im DFB-Pokalfinale: Bilder Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de