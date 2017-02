Eintracht verteidigt mit Sieg im Hessenderby dritten Platz

Frankfurt/Darmstadt - Es war ein richtungweisendes Spiel mit einem richtungweisenden Resultat. Die Frankfurter Eintracht hat das Derby gegen den SV Darmstadt 98 hochverdient mit 2:0 (0:0) gewonnen und damit den dritten Tabellenplatz verteidigt. Die Frankfurter können nicht nur vom internationalen Geschäft träumen, diese Träume nähern sich nach und nach auch der Wirklichkeit an. Von Peppi Schmitt

Die Eintracht hat nun schon neun Punkte zwischen sich und Platz acht gelegt. „Es freut mich, dass die Fans glücklich nach Hause gehen“, sagte Trainer Niko Kovac, „wir waren der verdiente Sieger“. Die Darmstädter aber haben sich im Grunde schon früh aus der Liga verabschiedet. Mit einer Leistung wie im Derby, nur neun Punkten nach neunzehn Spielen und einem Abstand von sieben Punkten auf den Relegationsplatz sind die Chancen nur noch theoretischer Natur. „Wir geben nicht auf“, sagte Trainer Torsten Frings fast schon trotzig. Er hatte auch ein „richtig gutes Spiel“ seiner Mannschaft gesehen, „alle haben sich den Hintern aufgerissen“.

Lesen Sie dazu auch: Kovac mit Sonderlob für „Power-Rebic“ Das aber war nun wirklich zu wenig. Die sportlichen Platzierungen waren auch auf dem Platz deutlich geworden. Die Eintracht war spielerisch dominant, musste freilich dicke Bretter bohren, ehe der Sieg feststand. Trainer Kovac, der unter der Woche von einem „Geduldsspiel“ gesprochen hatte, behielt Recht. Das größte Verdienst seiner Mannschaft: Sie brachte diese Geduld auf, immer wieder rollten die Angriffe aufs Darmstädter Tor, nicht immer gefährlich, aber im Laufe der zweiten Halbzeit immer mächtiger. Dabei ließen die Frankfurter nach hinten nichts anbrennen. Sie hatten nicht viele große Chancen, aber viele kleine.

Und in der 74.Minute half dann der Darmstädter Alexander Milosevic. Er wollte bei einer Rangelei im Strafraum Jesus Vallejo einfach nicht loslassen. Er zerrte und zoppelte solange bis Schiedsrichter Manuel Gräfe Elfmeter pfiff. „Den kann man geben“, sagte nach Ansicht der TV-Bilder Eintracht-Manager Bruno Hübner. Freilich hätten auch die Gäste in der ersten Halbzeit einen Strafstoß bekommen können, als David Abraham im Strafraum gegen Niemeyer nicht sauber gearbeitet hatte. Doch den Elfmeter gab es für die Eintracht. Und Makoto Hasebe verwandelte ganz sicher. Es war für den Japaner die Krönung einer überragenden Leistung.

Die Partie war damit schon entschieden, obwohl noch eine Viertelstunde Zeit war für die Lilien. Doch die hatten zuvor in der zweiten Halbzeit keinerlei Anstalten gemacht, irgendetwas nach vorne zu tun. Und jetzt waren sie nicht mehr in der Lage, den Hebel umzulegen. Im Gegenteil. Die Eintracht bekam Platz und nutzte ihn. In der 83.Minute fiel die Entscheidung. Alex Meier zog mit dem Ball an Torwart Esser vorbei, behielt die Ruhe und Übersicht, passte scharf nach innen. Dort staubte Ante Rebic zum 2:0 ab. Und bekam ein Sonderlob von Vorstand Axel Hellmann. „Er hat wieder gezeigt, was für ein toller Sportsmann er ist“, sagte Hellmann, „er hat sich halt nicht fallen gelassen und einen Elfmeter provoziert, sondern weitergespielt.“

Am Ende hätte die Eintracht noch höher gewinnen können. Vor der Pause hatte es noch nicht immer danach ausgesehen. Da nämlich hatten auch die Darmstädter am Spiel teilgenommen. Warum sie dies nachher nicht mehr taten, bleibt ihr Geheimnis. Denn eigentlich hatte Trainer Frings ja offensiv aufgestellt. Mit Jan Rosenthal, Marcel Heller, Sidney Sam und Terrence Boyd auf standen gleich vier Angreifer auf dem Platz. Doch das erwies sich als optische Täuschung. Es reichte über die gesamten 90 Minuten nur zu einer einzigen Gelegenheit. Peter Niemeyer schoss nach einer Ecke den Ball in der 34.Minute übers Tor.

Die unter der Woche neu verpflichteten Spieler hatten zunächst übrigens allesamt auf der Bank gesessen. Die Frankfurter hatten eigentlich einen „Überfall“ geplant, wollten so schnell wie möglich einen Treffer erzielen, um den Darmstädter Beton zu knacken. Das hat nicht geklappt. Denn bis zur Pause gab es nur zwei halbwegs gefährliche Torannäherungen. Bei der ersten vertrödelte Branimir Hrgota den Ball, verpasste das richtige Abspiel zu Ante Rebic. Und bei der zweiten wurde zwei Minuten vor der Pause ein Schuss von Mijat Gacinovic abgeblockt.

Die Darmstädter ihrerseits machten das, was man erwarten konnte. Sie kämpften leidenschaftlich, verzögerten schon in den ersten Minuten das Spiel und hofften auf einen „lucky punch“. Natürlich war die Eintracht die durchweg feldüberlegene Mannschaft, natürlich hatten die Gastgeber mehr Ballbesitz, aber die zündende Idee, die hatten sie lange Zeit nicht. Da merkte man schon das Fehlen des nach China abwandernden Szabolcs Huszti und vor allem des verletzten Marco Fabián. Es war wie schon beim Hinspiel, den Darmstädtern gelang es, Frankfurts Torjäger Alex Meier weitgehend zu isolieren.

Und da Hrgotas Rolle bis zur Pause nicht wirklich ersichtlich wurde, er pendelte zwischen Mittelfeld und den Seitenlinien, passierte im Strafraum relativ wenig. Was auch daran lag, dass die „Lilien“ auf den Seiten den Raum sehr eng machten. Links gelang es Oczipka und Rebic wenigstens ab und mal durchzukommen, über rechts aber passierte so gut wie nichts. Das änderte sich nach dem Wechsel.

