Eintracht so schlecht wie noch nie in dieser Saison

Frankfurt - Niederlage gegen den VfL Wolfsburg, in den letzten dreizehn Spielen nur einen Sieg, dabei neunmal ohne Tor, die schlechteste Mannschaft der Rückrunde - die negativen Statistiken der Frankfurter Eintracht ließen sich beliebig fortführen.

Die 0:2-Pleite gegen Wolfsburg war nach den letzten Wochen nicht mehr wirklich überraschend, aber sie hatte dennoch eine neue Dimension, eine erschreckende. Da ist eine Mannschaft in sich zusammengefallen, hat sich irgendwann nicht einmal mehr gewehrt. Saft- und kraftlos haben die Frankfurter gespielt, blutleer, ohne ersichtlichen Plan, ohne Mut und Mumm. "Von vorne bis hinten war das gesamtschlecht", sagte ein sichtlich konsternierter Trainer Niko Kovac, "so habe ich meine Mannschaft noch nie gesehen."

Dieses Spiel hat Folgen nicht nur für die nähere Zukunft. Die Spieler werfen mit ihren Leistungen seit einigen Wochen Millionen von Euro aus dem Fenster. Der nach der Vorrunde mögliche Europapokalplatz wurde ebenso leichtfertig verspielt wie Tabellenplätze in der Liga. Ein Bewusstsein für die Lage des Klubs, der aus der Fernsehtabelle jeden Euro gebrauchen könnte, aber dort immer mehr an Boden verliert, ist anscheinend völlig abhanden gekommen. Eine Identifikation mit dem Verein bei vielen nicht mehr erkennbar. Der Effekt für die Zukunftsplanungen ist ernüchternd: Es muss schon wieder ein Neuaufbau her und wieder wird die Eintracht ihn mit relativ geringen finanziellen Mitteln angehen müssen. Herausgestellt hat sich auch, dass das Geschäftsmodell "Leihspieler" sehr anfällig und sicher nicht zukunftweisend ist.

Die Gegenwart ist trüb. Und sie ist trügerisch, weil sich viele im Umfeld, aber auch einige im engeren Kreis vom Erreichen des Pokalfinales blenden lassen. Die Faktenlage ist hart: Gerademal gegen den FC Augsburg wurde vor zwei Wochen gewonnen, ziemlich glücklich im Schlussspurt mit 3:1. Im Pokal-Halbfinale haben sich die Frankfurter nach Elfmeterschießen durchgesetzt. Mehr war nicht in den letzten Monaten. Es ist ein schleichender Niedergang, der an die "Rückrunde der Schande" von vor fünf Jahre erinnert. Wenigstens nicht mit so gravierenden Folgen wie damals, als es im Abstieg mündete. Aber sonst sind die Entwicklungen vergleichbar. Nach und nach stellt sich heraus, dass die Einkaufspolitik im letzten Sommer und vor allem im Winter beileibe nicht so toll war, vor allem auch nicht so nachhaltig, wie es die Verantwortlichen um Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner geglaubt haben.

Die schlimmen Fehler, die Wolfsburg zum Sieg verhalfen, sind eben keine Zufälle, sondern Tendenz. Bei ersten Tor patzte Taleb Tawatha wie ein Jugendspieler. Beim zweiten ließ sich Guillermo Varela wie ein Anfänger tunneln. Mijat Gacinovic fiel nur durch eine peinliche Andy-Möller-Gedächtnis-Schwalbe auf. Branimir Hrgota bestätigt ein ums andere Mal seinen Ruf als Chancentod. Längst wünschen sich alle den verletzten Alex Meier zurück, auf den einige geglaubt hatten, verzichten zu können. Die Mängelliste ließe sich fortsetzen. Das hat nicht sicher auch mit fehlender Tagesform zu tun, vor allem mit fehlender Qualität.

Deutlich wird auch, dass die Frankfurter Mannschaft mir ihren körperlichen wie geistigen Kräften am Ende ist. Die Spieler sind ausgepowert, womöglich, weil in der Vorrunde zu viel gepowert wurde. Das kann niemand so genau wissen, aber einiges deutet daraufhin. Viele Profis haben nichts zuzusetzen. Auch die Verletzungsflut wirft Fragen auf. Dem Kräfteverfall ist mangels Alternativen auch durch Rotation nicht mehr beizukommen. "Wir waren müde in den Beinen und im Kopf", sagte Mijat Gacinovic. Das sah auch Verteidiger Bastian Oczipka so, aber irgendwie war ihm das peinlich. "Es kann doch nicht sein, dass uns die Power gefehlt hat", sagte er ehrlich, "wir sind eine Bundesliga-Mannschaft. Was sollen denn die Nationalspieler und all jene sagen, die in der Champions-League spielen."

Tatsache bleibt, das von den angeblichen Konditionswundern, als die Eintracht gefeiert wurde und sich selbst gefeiert hat, nicht mehr viel übrig geblieben ist. Am Tag nach dem Spiel hat auch der Trainer Selbstkritik geübt. "Die komplette Mannschaft hat keine gute Leistung gezeigt, da zähle ich mich auch dazu", hat Kovac gesagt und Realitätssinn bewiesen. "Die Wahrheit ist die Abschlusstabelle, die lügt nicht", sagte er, "es wird nicht nach siebzehn Spieltagen abgerechnet, sondern nach 34." Es könnte eine hohe Rechnung werden, die die Eintracht begleichen muss.

