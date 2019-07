Eintracht: Große Vorfreude bei Goncalo Paciencia vor dem Europa-League-Auftakt

Bei Paciencia herrscht große Vorfreude auf den Europa-League (EL)-Auftakt am Donnerstag in Tallinn

Frankfurt - Nach den Verkäufen von Luka Jovic und Sébastien Haller ist Goncalo Paciencia (24) aktuell der neue Angriffsführer der Frankfurter Eintracht. Beim portugiesischen Stürmer herrscht große Vorfreude auf den Europa-League (EL)-Auftakt am Donnerstag in Tallinn. „Es ist das Schönste für jeden Spieler, wenn es wieder um etwas geht“, hat er in einem Gespräch mit den Medien gesagt. Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt hat aufgezeichnet, was Paciencia in diesen Tagen bewegt.

Über den Zustand der Mannschaft vor dem EL: „Wir sind bereit für alles was kommt.“

Über den Gegen FC Flora Tallinn: „Das ist ein schwieriger Gegner für uns. Für Tallinn ist es das Spiel ihres Lebens, es geht ja gegen einen Halbfinalisten aus der letzten Saison. Aber wir haben Qualität, wir sind Eintracht, wir sind Bundesliga, wir wollen gewinnen. Dafür müssen wir aber sehr konzentriert spielen. Es ist doch das Schönste für jeden Spieler, wenn es wieder um etwas geht.“

Über seine neue Rolle als Angriffsführer: „Ich weiß nicht, wer spielt. Wir haben ja vier Stürmer. Ich würde auch im Tor oder Verteidiger spielen, wenn der Trainer mich dahinstellt. Ich mache im Training meinen Job, das ist das Wichtigste. Wenn du gut trainierst und alles machst, wird auch alles gut.“

Über die vergangene Saison: „Ich wollte natürlich mehr spielen, aber dann kam eine Verletzung dazwischen. Wenn ich dann gespielt habe, habe ich gut gespielt. Ich denke, ich habe mich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Ich komme aus Portugal, aus einem anderen Land, einer anderen Liga, das braucht Zeit. Jetzt bin ich besser vorbereitet als vor einem Jahr, das ist normal. In Deutschland wird ein anderer Fußball gespielt. Ich will meinen Fußball hier einbringen. Für mich ist es schön, hier zu spielen. Ich bin glücklich und gerne hier.“

Über die Motivationsarbeit des Trainers: „Der Trainer pusht uns im Training. Wir sollen einfach unser Bestes tun. Das ist der Weg. Er muss nicht viel reden. Wir sind Profis, wir müssen hart arbeiten. Arbeit, Arbeit ist das Wichtigste.“

Über das Pokalaus in Ulm im ersten Pflichtspiel vor einem Jahr: „Das war ein wirklich schwieriger Auftakt, aber da denken wir nicht mehr dran. Wir spielen jetzt zweimal EL, das ist unsere Aufgabe.“

Über weitere Stürmer, die die Eintracht noch verpflichten wird: „Es normal, dass wir noch Stürmer holen. Jeder Spieler will aber anfangen, da bin ich nicht anders. Ich mache mir über die Konkurrenz keine Gedanken, ich mache meinen Job. Wenn ich ihn gut mache, ist alles kein Problem.“

Über seine Tore aus der letzten Saison, die er alle mit dem Kopf erzielt hat: „Ich will zeigen, dass ich auch mit dem Fuß gut bin. Ich bin sicher, ich werde auch bald mit dem Fuß treffen.“

Über Druck im Fußball: „Wenn es Probleme mit einem Kind gibt, das ist Druck, Fußball nicht.“

von Peppi Schmitt

