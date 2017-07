Wechselgerüchte um Barkok und Oczipka

Frankfurt - Sie wollen bei der Frankfurter Eintracht am liebsten alles und jeden kontrollieren. Das gehört seit einiger Zeit zur sportlichen Geschäftspolitik und wird gerne unter dem Deckmantel der Professionalität verkauft. Von Peppi Schmitt

Genau wie die zunehmende Abschottung von der Öffentlichkeit und den Medien. Da werden schon manchmal Dinge geheim gehalten, die längst nicht mehr geheim sind. Am Donnerstag hat die Eintracht in dieser Hinsicht ein mediales Desaster erlebt: Da wurde der Wechsel von Jonathan de Guzmann zur Eintracht bekannt, bevor der Klub es vermeldet hatte. Das Fußballmagazin Kicker hatte schon am Montag den Wechsel gemeldet. "Twitter-Leaks" schrieb nun die Bild-Zeitung, nachdem mutmaßlich ein Bekannter des neuen Frankfurter Mittelfeldspielers (oder vielleicht doch er selbst) ein Foto mit de Guzmann, Eintracht-Trikot und Eintracht-Adler im Hintergrund getwittert hatte.

Kurze Zeit später konnte dann der neue Mittelstürmer Sebastien Haller die Reise ins Trainingslager nach Amerika zunächst nicht antreten. "Aus privaten Gründen", schrieb die Eintracht in einer Pressemitteilung. Das war ein bisschen geschwindelt, denn nach Recherchen des Kicker hatte Haller schlicht und einfach keine gültigen Reisedokumente, um in die USA einreisen zu können. Womöglich hat es auch nur daran gelegen, dass der langjährige Reisemarschall der Eintracht, Rainer Falkenhain, nach einer Augenoperation noch krank geschrieben ist.

Dass der Radiosender FFH heute außerdem meldete, dass die Eintracht nun wohl doch bereit sein könnte, Bastian Oczipka an den FC Schalke 04 zu verkaufen, passte ins aufgeregte Bild des Tages. Laut FFH haben die Frankfurter Verhandlungen mit den Schalkern über die mögliche Ablösesumme für den 28 Jahre alten Verteidiger aufgenommen. Oczipka spielt seit fünf Jahren für die Hessen, war immer absoluter Stammspieler und gehörte in der letzten Saison zu den besten Spielern. Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2018. "Es laufen Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung", hatte Sportvorstand Fredi Bobic noch vor ein paar Tagen erklärt.

Doch das mit den vorzeitigen Verlängerungen von wichtigen Verträgen scheint nicht so wirklich zu klappen bei der Eintracht. Nicht bei Torhüter Lukas Hradecky, mit dem nun in Amerika noch mal Gespräche geführt werden sollen, nicht bei Oczipka. Schon Anfang der Woche waren Gerüchte um das Schalker Interesse an Oczipka aufgekommen. "Davon weiß ich nichts", hatte Trainer Niko Kovac versichert, "ich bin ziemlich sicher, dass Basti auch in dieser Saison für uns spielen wird." Einzige Einschränkung des Trainers: "Wenn die Schalker uns mit Geld zuschütten..." Ab wann diese finanzielle Kategorie beginnt, ist nicht bekannt, sicher nicht bei den vom TV-Sender Sky kolportierten 3,5 Millionen Euro. Denn Oczipka würde ein weiteres riesiges Loch in die Mannschaft reißen, gehört er doch auch zu den wenigen übrig gebliebenen Führungsspielern. Zudem sind linke Verteidiger auf dem sogenannten Spielermarkt rar, ein Mann ähnlicher Qualität dürfte kaum zu finden sein.

Im Laufe des Donnerstags kam dann ein weiteres Gerücht auf: Demnach hat Arsenal London Interesse an Aymen Barkok bekundet. Gemeldet hat dies das Online-Portal Spox, ohne ein weitere Quelle anzugeben. Um die Posse um de Guzmann halbwegs unter Kontrolle zu halten, haben die Frankfurter am Donnerstagmorgen um 6 Uhr vom Flughafen aus eine Presserklärung verschickt. Danach sei der Wechsel noch nicht perfekt, aber "Spieler als auch abgebender und aufnehmender Verein befinden sich in finalen Verhandlungen." Der Vertrag für den 29 Jahre alten Holländer, der vom SSC Neapel kommt und zuletzt für Chievo Verona gespielt hat, soll bis zum 30. Juni 2020 laufen. De Guzmann sei mit ins Trainingslager geflogen, "um keinen Tag zu verpassen und sich schnell zu integrieren".

Trainer Kovac wird froh gewesen sein, als de Guzmann ins Flugzeug der United Airlines gestiegen ist. Denn neben Haller haben kurzfristig auch noch der B-Jugendliche Sahverdin Cetin wegen Verletzung und Yanni Regäsel wegen Erkrankung absagen müssen. Der Kader ist also noch weiter geschrumpft. Weitere neun Spieler fehlen ja aus den unterschiedlichsten Gründen. Die Torhüter Jan Zimmermann und Leon Bätge sind ebenso verletzt wie Alex Meier, Omar Mascarell, Marius Wolf und Carlos Salcedo. Dazu haben Mijat Gacinovic und Marco Fabián verlängerten Urlaub und Aymen Barkok spielt bei der U19-Europameisterschaft.

Der Frankfurter Coach wird jedenfalls seinen Angreifer Haller sehnlichst erwarten. Am Samstag bestreitet die Eintracht in Seattle gegen die Seattle Sounders das erste von drei Testspielen in den USA. Da wäre es von Vorteil, wenn der neue Angriffsführer mitmachen könnte. Bis dahin sollten auch die Pass-Probleme gelöst sein. Haller soll so schnell wie möglich nachfliegen. Könnte klappen bis Samstagabend.

