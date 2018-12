Wiedersehen mit Pokalheld Hradecky

Frankfurt - Lukas Hradecky wird freundlich empfangen werden, wenn er am Sonntagabend in die Frankfurter Arena zurückkehren wird. Das ist ziemlich sicher. Drei Jahre lang hat der finnische Torhüter für die Eintracht gespielt und Spuren hinterlassen.

Er gehört zu den "Helden", die den Pokal gewonnen haben, er hat viele große Spiele geliefert, er ist immer Mensch geblieben, ein "Typ", den sie in Frankfurt unabhängig von seiner sportlichen Klasse vermissen werden. Hradecky war Publikumsliebling, ein Mann der klaren Worte. Nun also der Besuch mit Bayer Leverkusen in seinem Wohnzimmer. "Es wird natürlich kein normales Spiel für mich", sagt er, "wenn du drei erfolgreiche Jahre in einem Verein gehabt hast, dann bleiben immer gute Erinnerungen." Es ist typisch Hradecky, dass er die bevorstehende Partie als "komisch und lustig“ einschätzt. „Ich spiele gegen meine Freunde", sagt er. Und er komme mit großer Vorfreude. "Ich freue mich sehr, als Auswärtsmannschaft die geile Stimmung zu erleben", sagt er, "ich hoffe, es wird ein tolles Spiel und es gibt keinen Heimsieg." (ps)

