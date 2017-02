Eintracht will dritten Sieg gegen Ingolstadt

Frankfurt - Es war sicherlich der tristeste Abend in der Arena in den letzten Jahren. Als die Frankfurter Eintracht am 25.Oktober des letzten Jahres im Pokal gegen den FC Ingolstadt gespielt hat, durften nur gut 6000 Besucher zuschauen. Die Eintracht brummte mit einem Zuschauerausschluss die Strafe für die Randale beim ersten Pokalspiel in Magdeburg ab. Von Peppi Schmitt

Die leeren Ränge, eine von Trainer Niko Kovac auf vielen Positionen umgestellte Mannschaft und ein nur auf Defensive fokussierter Gegner – es war wirklich nicht aufregend, was den wenigen Fans geboten wurde. Die Eintracht siegte nach torlosen 120 Minuten im Elfmeterschießen 4:1. Es war schon der zweite Erfolg gegen die Ingolstädter in dieser Saison. Auch im Bundesliga-Hinspiel hatten sich die Frankfurter mit 2:0 durchgesetzt. An diesem Samstag wird es nun zum dritten Aufeinandertreffen kommen. Ganz voll wird das Stadion wieder nicht sein, aber kein Vergleich mehr zur Pokal-Tristesse. Bislang sind 43.000 Karten verkauft, in Anbetracht des wenig attraktiven Gegners wird es also eine ordentliche Kulisse geben.

Längst kommen die Fans wieder, um die Eintracht zu sehen. Am Anfang dieser Spielzeit sei der Zuschauerzuspruch noch „verhalten“ gewesen. Die schwache letzte Saison habe nachgewirkt, sagt Vorstand Axel Hellmann, „inzwischen haben wir wieder einen eindeutigen Aufwärtstrend.“ Was an den starken Leistungen und den guten Aussichten liegt. Die Tabellensituation verspricht in der gesamten Rückrunde noch viel Spannung. Dass ganz Frankfurt von einer Qualifikation für den Europapokal spricht, ist Teil der neuen Begeisterung. So ist das letzte Heimspiel am 20.Mai gegen RB Leipzig schon heute so gut wie ausverkauft.

Für den Trainer und die Spieler sind solche Gedanken weit weg. Sie wissen, dass sie bei acht Heimspielen am den letzten vierzehn Spieltagen im eigenen Stadion den Grundstein für einen sensationellen sportlichen Erfolg legen können. Sie wissen aber auch, wie schwer die Aufgaben gegen jene Mannschaften werden, die in der Tabelle hinter der Eintracht stehen. Trainer Niko Kovac erwartet Gegner Ingolstadt sehr defensiv. „Wir haben gegen Darmstadt einen Vorgeschmack bekommen, wie das aussehen kann“, sagt er. Da hatte die Eintracht viel Geduld gebraucht und auch eine kleine Portion Glück, um das Schlusslicht zu besiegen. Experimente wie beim Pokal wird Kovac sicher nicht eingehen. Damals hatte er unter anderen Timothy Chandler, Bastian Oczipka und Marco Fabián freiwillig auf die Bank gesetzt und Alex Meier hatte wegen Krankheit gefehlt. An diesem Donnerstag soll auch Abwehrchef David Abraham wieder ins Training einsteigen. Klappt das, wird er am Samstag auch spielen.

Taleb Tawatha durfte sich im Pokalspiel gegen Ingolstadt zum ersten Mal den Frankfurter Zuschauern präsentieren. Das war damals keine so gute Idee. Der Israeli wirkte total überfordert, schien nicht bundesligatauglich. Auch wenn es ja nur ein Pokalspiel war. „Es war mein erstes Pflichtspiel und ich war ziemlich aufgeregt“, sagt er im Rückblick, „diese Aufregung hat meine Leistung gehemmt.“ Zudem, so gibt er zu, sei der Wechsel von Israel nach Deutschland schwierig gewesen. „Anderes Wetter, anderes Essen, anderes Umfeld, es hat gedauert bis ich richtig angekommen bin“, sagt er. Wegen zweier Verletzungen hatte er lange pausieren müssen und mit dem verpatzten Pokaleinsatz einen Fehlstart hingelegt. Erst letzte Woche in Hannover durfte er wieder eine Halbzeit spielen und hat diesmal seine Sache gut gemacht, auch sein erstes Tor erzielt. „Ich wollte dem Trainer und der Mannschaft beweisen, dass ich es kann“, sagt er. Diesen Beweis hat er geführt. Was auch für sein Ansehen in der Heimat wichtig war. Ein Israeli in der Bundesliga sei dort in den Zeitungen ein „großes Thema“, die schlechten Noten nach seinem Debüt hätten im Herbst die Schlagzeilen bestimmt. Jetzt hat er sich fest vorgenommen, „mir bessere Noten zu erspielen“.

Der 24 Jahre alte Verteidiger, für den die Eintracht 1,3 Millionen Euro an Maccabi Haifa überwiesen hat, weiß allerdings, wie schwer es sein wird, an seinem Konkurrenten Bastian Oczipka vorbeizukommen. „Basti spielt eine tolle Saison“, schätzt er die Situation durchaus realistisch ein, im Moment habe er „wenig Argumente“ für einen Stammplatz. Also bemüht er sich beim Training, um auf sich aufmerksam zu machen. Den Schritt nach Deutschland hat er trotz der Anlaufschwierigkeiten nie bereut. Trotz anderer Angebote sei ihm die Entscheidung für die Eintracht leicht gefallen. „Schauen sie sich hier um,“ sagt er beim Interview in einer Loge der Arena, „die Eintracht hat ein grandioses Umfeld und eine unglaubliche Fanwelt“, sagt Tawatha, „also habe ich mir gesagt, Augen zu und durch.“

Rat hat er sich eingeholt von einzigen Landsmann in der Liga. Almog Cohen, Mittelfeldspieler des FC Ingolstadt, trifft er am Samstag wieder. „Wir sind befreundet, haben auch diese Woche wieder telefoniert“, sag er. Tawatha hofft, dass er den Freund dann auch dem Spielfeld trifft. „Ich brenne auf die Bundesliga“, gibt er zu, „da will ich unbedingt spielen.“

