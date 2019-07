Alkohol-Video aufgetaucht: Hinteregger konnte nicht mehr alleine stehen

Aufreger um Alkohol-Video: Martin Hinteregger konnte nicht mehr alleine stehen. Hat das Auswirkungen auf seine Zukunft beim FC Augsburg?

Update, 30. Juli, 9.46 Uhr: Martin Hinteregger ist aktuell mit dem FC Augsburg im Trainingslager in Tirol. Beim Mannschaftsabend hatte der Österreicher wohl ein paar Bier zu viel, denn ohne die Hilfe von Teamkollege Kevin Danso konnte er nicht mehr stehen. Nach Informationen der "Bild" fehlte Hinteregger den Tag darauf beim Abschlusstraining. Augsburgs Stefan Reuter sagte der Bild: "„Wir haben Kenntnis über dieses Video. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns erst abschließend äußern können, wenn wir mit der Mannschaft und Martin gesprochen haben.“

Update, 25. Juli, 14.16 Uhr: Fredi Bobic hat eine Verpflichtung von Martin Hinteregger noch nicht aufgegeben. "Wir sind bei allen drei (Trapp, Hinteregger und Rode, Anm. d. Red.) dran. Es sind Verhandlungen und die dauern eben ihre Zeit", sagte der Eintracht-Sportvorstand im Interview bei hr1. Ob das komplette Trio nach ihrer abgelaufenen Leihe doch wieder beim hessischen Fußball-Bundesligisten spielt, wollte der 47-Jährige nicht versprechen: "Am Ende werden es vielleicht ein oder zwei sein. Man soll sich einfach überraschen lassen."

Update, 22. Juli, 16.06 Uhr: Martin Hinteregger kann sich offenbar einen Verbleib beim FC Augsburg vorstellen. "Es ist ein neues Top-Trainerteam in Augsburg und ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Wir haben eine coole, junge und hungrige Mannschaft, mit der einiges möglich ist," sagte er der "Augsburger Allgemeinen".

Erstmeldung, 21. Juli, 19:12 Uhr: Frankfurt - Eintracht Frankfurt steht beim Transferpoker um Martin Hinteregger wohl kurz vor dem Durchbruch. Nach Informationen der „Offenbach Post“ wird der Verteidiger schon bald wieder zur SGE zurückkehren.

Damit wäre das Tauziehen um den Österreicher beendet und Eintracht Frankfurt hätte sich in der Abwehrzentrale deutlich verstärkt. Wie hoch die Ablösesumme sein wird, kann nur spekuliert werden. Zuletzt stand eine Forderung von 15 Millionen Euro des FC Augsburg im Raum, die die SGE aber nicht zahlen wollte.

Eintracht Frankfurt: Hinteregger mit dem FC im Trainingslager

Hinteregger selbst ist derzeit mit dem FC Augsburg im einwöchigen Trainingslager in Tirol. Das Team des schwäbischen Fußball-Bundesligisten kam am Sonntag zur ersten Einheit in Bad Häring zusammen. Zuletzt blieb Hinteregger auch einem FCA-Termin für ein vorläufiges Teamfoto fern.

Hinteregger sieht seine Zukunft bei der SGE

Hinteregger hatte mehrfach betont, dass er seine Zukunft nur bei Eintracht Frankfurt sieht und dorthin wechseln möchte. Die SGE will den Verteidiger unbedingt verpflichten, doch die Verhandlungen mit dem FC Augsburg gestalten sich als schwierig.

Schlechte Nachrichten für Eintracht Frankfurt gibt es hingegen bei Kevin Trapp. Paris will den Keeper nicht ziehen lassen. Außerdem gibt es ein Irres Gerücht aus Frankreich. Wechselt Hatem Ben Arfa zu Eintracht Frankfurt?

