Newcastle will Torjäger Haller?

Frankfurt - Nach einer Meldung der englischen Zeitung „The Northern Echo“ möchte Newcastle United in der Winterpause den Frankfurter Stürmer Sebastien Haller verpflichten.

Der Vertrag des Franzosen , der in dieser Saison schon sechs Tore erzielt hat, läuft noch bis ins Jahr 2021. Die Eintracht hat für ihn 2017 sechs Millionen Euro Ablöse an den FC Utrecht bezahlt, aktuell ist er mindestens dreimal so viel wert. Haller hat vor Kurzem geäußert, dass er in seiner Karriere grundsätzlich gerne in England spielen würde. Ob er dabei allerdings an eine vom Abstieg bedrohte Mannschaft wie Newcastle gedacht hat, ist eher fraglich. Offen auch, ob die Eintracht überhaupt bereit ist, einer ihrer wichtigsten Spieler abzugeben. (ps)

Quelle: op-online.de