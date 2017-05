SGE zurück: Mit Jesus und dem "Fußball-Gott" wurde alles besser

Frankfurt - Manchmal genügen zehn Minuten um zehn Wochen vergessen zu machen. Mit dem 2:2 gegen RB Leipzig nach 0:2-Rückstand haben sich die Spieler der Frankfurter Eintracht zum letztmöglichen Zeitpunkt noch eine Motivationsspritze für den Saisonhöhepunkt am nächsten Samstag in Berlin geholt. Von Peppi Schmitt

Auf einmal war sie wieder da, die unbekümmerte Eintracht aus der Vorrunde, Spieler, die ihr Herz in beide Hände nahmen, die voller Leidenschaft um ein gutes Ergebnis gekämpft haben. "Das war wichtig für die Fans, für die Moral, für die ganze Woche", fasste Verteidiger Timothy Chandler die allgemeine Erleichterung nach der geglückten Aufholjagd zusammen. Der Trainer sah das ganz genauso. "Die Mannschaft hat sich selbst belohnt und sich Selbstvertrauen fürs Endspiel geholt" , sagte Niko Kovac, "wir haben gezeigt, dass wir gegen eine Top-Mannschaft bestehen können."

Für die Beurteilung der Rückrunde hatte das Unentschieden keine große Bedeutung mehr. Immerhin konnte die Eintracht durch Danny Blums Ausgleichstor in der letzten Minute den elften Platz verteidigen. Der ist zufriedenstellend im Vergleich zur vergangenen Saison, er ist aber auch enttäuschend nach der großartigen Vorrunde, auch wenn die Verantwortungsträger seit Wochen etwas Gegenteiliges behaupten. Der Absturz von Platz vier auf elf bleibt bestehen, genau wie die verpasste Chance, sich schon über die Liga für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Da wurde viel Geld verspielt.

Der Einzug ins Pokalfinale aber ist mehr als nur ein Ausgleich für die teilweise frustrierenden Wochen. Keine Rede mehr von den Problemen in der Liga, von den vielen verletzten Spielern, vom Nachlassen vieler Profis, von der womöglich daneben gegangen Personalpolitik im Winter. "Es zählt nicht mehr, wer verletzt war und wie die Rückrunde gelaufen ist, es gibt nur noch ein Ziel", sagte Vorstand Axel Hellmann, "in Berlin müssen wir elf Kerle auf dem Platz haben." Dass das klappt, darauf deutet vieles hin. Das Finale gegen Leipzig hat der Eintracht zu Recht Mut gemacht für das wirklich Finale.

Ganz eng hängt dieser nach dem Spielverlauf unerwartete Adrenalinstoß mit den personellen Möglichkeiten, die sich dem Trainer nun wieder bieten. Mit den Einwechslungen von Jesus Vallejo, Alex Meier und Danny Blum stand auf einmal wieder eine andere Mannschaft auf dem Feld. "Jesus war wieder da, der Fußball-Gott auch, da musste alles anders werden", witzelte Torwart Lukas Hradecky. Das trifft den Kern. Mit dem Trio kam Mut von der Bank, Klasse, Niveau. "Alex hat es sehr ordentlich gemacht, Jesus hat ein Tor erzielt, Danny auch, es ist sehr gut, dass sie wieder dabei sind", sagte der Trainer, der mit seinen Wechseln mal wieder ein glückliches Händchen bewiesen hatte.

Vallejo war die größte Überraschung. Mit dem spanischen U21-Nationalspieler hatte nach einer Muskel-Sehnen-Verletzung eigentlich gar keiner mehr gerechnet. Und auf einmal war er wieder da. Vallejo hatte die Abwehr von einer zur anderen Sekunde stabilisiert, so als sei er nie weg gewesen. Und dann ist ihm nach Flanke von Blum in der 83.Minute auch noch der Anschlusstreffer zum 1:2 gelungen. Es war sein erstes Bundesligator überhaupt. "Ich bin einfach nur froh, dass ich wieder spielen kann", sagte er in einem Interview auf Deutsch, "jetzt arbeite ich daran, in Bestform nach Berlin zu kommen." Wie Meier versicherte auch Vallejo, völlig schmerzfrei diesen Härtetest überstanden zu haben. Da ist in den jeweiligen Reha-Studios ganze Arbeit geleistet worden.

Eintracht sichert sich Punkt gegen Leipzig: Bilder Zur Fotostrecke

Meier war von den Fans bei seiner Einwechslung begeistert gefeiert worden. Der Kapitän steht wie kein anderer für Eintracht Frankfurt, das wurde wieder einmal deutlich. Wie alle anderen empfindet auch er eine "riesige Vorfreude" auf das Finale am Samstag. Dabei war sein Einsatz noch einmal fraglich geworden. Seine Oma ist gestorben, der Trainer hatte ihm freigestellt, zu spielen oder eben nicht. Alex hat sich in Absprache mit seinen Eltern für das Comeback entschieden. Ein großer Sieger ohne Sieg war Danny Blum, der über viel Wochen vom Trainier nicht mehr berücksichtigt worden war. Gegen Leipzig ist er zurückgekommen mit Macht, mit Mut, mit Selbstvertrauen. Er riss die Kollegen mit seinem Einsatz, seinem Willen und seiner Schnelligkeit mit. Und ihm gelang kurz vor Toreschluss der wichtige Ausgleich. Auch für ihn war es das erste Bundesligator. "Er ist so schnell, da kommen die anderen nur mit dem Motorrad hinterher", lobte der Trainer.

Die Frankfurter haben nach dem Teilerfolg den Kopf frei für ihr ganz großes Spiel: "Alles ist vorbereitet", sagte Trainer Niko Kovac. Erst einmal aber hat den Stammspielern zwei Tage frei gegeben. Am Dienstag wird die Vorbereitung auf das Endspiel aufgenommen, am Donnerstagabend fliegen die Frankfurter nach Berlin.

Quelle: op-online.de