Frankfurt - Bei öffentlichen Auftritten macht sich Fredi Bobic durchaus rar. Der Sportvorstand der Frankfurter Eintracht will die Bühne den sportlichen Protagonisten wie Trainer Adi Hütter und den Spielern überlassen. Jetzt hat der Sport-Boss der Eintracht dem Radiosender „FFH“ aber ein Interview gegeben. Von Peppi Schmitt

Die wichtigste Nachricht: Luka Jovic, von Benfica Lissabon aktuell ausgeliehen, wird langfristig bleiben. „Wir haben eine Kaufoption, da brauchen wir uns gar keinen Kopf machen“, sagte Bobic, „und zum gegebenen Zeitpunkt werden wir die auch ziehen, das ist klar". Angeblich muss die Eintracht dann zwölf Millionen Euro an den portugiesischen Rekordmeister bezahlen. Der 20 Jahre alte Serbe wird dann der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte. Der Angriff ist im Moment das Sahnehäubchen auf einer guten mannschaftlichen Entwicklung der Eintracht. Mit Jovic, Sébastien Haller und Ante Rebic haben die Frankfurter gleich drei Stürmer unter Vertrag, die national wie international zu großen Leistungen fähig sind und dies in unterschiedlichen Zusammensetzungen auch schon unter Beweis gestellt haben.

Mit der Verpflichtung (Ablösesumme: drei Millionen Euro) des aktuell verletzten Goncalo Paciencia vom FC Porto, hat die Eintracht auch schon vorgebeugt, sollte einer der „gefürchteten Drei“ im nächsten Sommer den Klub verlassen.

Beim kroatischen Vizeweltmeister Rebic gilt dies trotz einer Vertragsverlängerung bis 2022 durchaus als wahrscheinlich. Zwar fühle sich Rebic „saumäßig“ wohl in Frankfurt, bei Angeboten wirklich großer Vereine aber könne die Eintracht ihn nicht halten. Bobic: „Wenn ein Großer anklopft, kann ich ihm noch so viel Grie Soß und schönes Wetter im Rhein-Main-Gebiet bieten - da wird es irgendwann schwierig sein ihn zu halten." Ein Verkauf im Winter aber sei ausgeschlossen. In dieser Saison werde Rebic weiter für die Eintracht spielen. „Er ist ja ein emotionaler Spieler, wenn die Fans seinen Namen skandieren, dann geht der einfach mehr ab und es tut ihm unheimlich gut“, glaubt Bobic.

Der Wohlfühlfaktor hat auch bei der Rückholaktion von Kevin Trapp eine große Rolle gespielt. Der Nationalspieler habe eine aktive Rolle bei diesem überraschenden Transfer eingenommen. Trapp habe viel getan für den Wechsel, anders wäre es nicht machbar gewesen. „Man weiß ja, unser Budget ist sicherlich nicht vergleichbar mit dem von Paris Saint-Germain“, sagte der Eintracht-Chef, „Kevin hat schon Gänsehaut bekommen beim Gedanken er könne wieder bei der Eintracht spielen." Dies sei ein weiteres Zeichen dafür, „dass Spieler Eintracht Frankfurt als einen wertvollen und besonderen Klub sehen."

Wie der ganze Verein fühlt sich auch Bobic in diesen Tagen und Wochen richtig wohl. Der Sieg in der Europa-League gegen Rom und das Spektakel drumherum habe „alle noch mehr zusammengeschweißt.“ Die Eintracht sei „stolz“ darauf, „was da passiert ist.“ Den europäischen Weg wollen sie unbedingt bis ins nächste Jahr fortsetzen. Freilich warnt Bobic vor den beiden nun anstehenden Spielen gegen Limassol. „Das wird mit Sicherheit vom Kopf her der schwierigste Gegner sein“, sagt er, „das ist eine sehr gefährliche Mannschaft“. Mit der richtigen Einstellung könne das Team aber natürlich bestehen. Der Sportvorstand setzt großes Vertrauen in Mannschaft und Trainer. „In der Truppe steckt noch unheimlich viel Potential, dass wir rauskitzeln können“, glaubt er. Trainer Hütter arbeite daran mit „seiner ruhigen Art sehr zielgerichtet.“ Die Spieler würden dem neuen Coach folgen.

Bobic: „Sie wollen unbedingt, auch wenn sie qualitativ vielleicht gar nicht so stark sind gegenüber dem einen oder anderen Gegner, aber sie beißen die dann einfach weg.“

Ein kleines Geheimnis verriet Bobic im Interview auch noch. Intern gehe es bei den Diskussionen mit dem Trainer nämlich nicht immer so harmonisch zu, „da wird es auch mal lauter, weil jeder seine Vorstellungen hat.“ Wichtig sei, dass am Ende der Debatten „Geschlossenheit“ herrsche.

Quelle: op-online.de