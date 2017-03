Eintracht gegen HSV: „Das wird ein heißer Tanz“

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht setzt im letzten Drittel der Saison auf ihre Heimstärke. Von den letzten zehn Spielen finden sechs in der Arena statt, von den nächsten vier gleich drei. Von Peppi Schmitt

"Heimspiele sind dafür da, die Siege zu feiern, um in der Liga zu bleiben", sagt Trainer Niko Kovac vor dem Spiel gegen den Hamburger SV (Samstag, 18.30 Uhr), "Auswärtsspiele sind dafür da, mit Siegen in den internationalen Wettbewerb zu kommen." Zuletzt freilich haben die Frankfurter zweimal in Folge zu Hause verloren, gegen Ingolstadt und Freiburg. Das will der Trainer an diesem Samstag unbedingt korrigieren. "Nach fünf Niederlagen in Folge, reißt das Gesetz der Serie irgendwann, am besten schon gegen den HSV", sagt er, "wenn alles gut läuft, bin ich überzeugt, dass wir gewinnen." Auch die Fans sind hoffnungsfroh, die Arena ist mit 51.500 Zuschauern ausverkauft.

Die Eintracht, aktuell trotz der Minusserie noch immer auf Platz sechs, will weiter nach oben blicken, ohne dabei die Abstiegsplätze aus den Augen zu verlieren. "Wir brauchen vierzig Punkte und die werden wir auch holen", ist der 45 Jahre alte kroatische Trainer überzeugt, "wenn wir sie haben, werden wir etwas anderes versuchen." Gegen die zuletzt erstarkten Hamburger erwartet er ein "intensives Spiel" mit vielen "hohen Bällen und vielen Zweikämpfen." Die Hamburger seien von ihrem ursprünglichen Ansatz, Fußball "zu spielen" abgekommen und würden seit einiger Zeit erfolgreich auf "Langholz" setzen. "Sie hauen die Bälle raus und versuchen dann die zweiten Bälle zu ergattern", sagt Kovac, "das wird ein heißer Tanz." Seine Mannschaft muss den Kampf um die "zweiten Bälle" annehmen, das sei der Schlüssel zum Erfolg.

Die Hoffnung, personell wieder aus den Vollen schöpfen zu können, hat sich im Laufe der Woche freilich nicht erfüllt. Denn das so sehnlich erwartete Comeback von Jesus Vallejo ist schon wieder geplatzt. Der spanische Innenverteidiger fühlt sich nach seiner Muskelverletzung immer noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und wird nicht im Aufgebot stehen. Die "leichte Muskelzerrung" war dann wohl doch ein bisschen schwerer. Da auch der Einsatz von Makoto Hasebe weiter fraglich ist, muss sich Kovac wieder ganz besonders viele Gedanken um die Zusammenstellung der abwehrenden Abteilung machen. Hasebe hat bei seiner Rettungstat in München, die mit einer Kollision am Torpfosten endete, nicht nur eine Fleischwunde davongetragen, die genäht werden musste, sondern auch eine Knieprellung. "Mal schauen, ob er spielen kann", sagt Kovac. Sicher sei das nicht.

So lief das letzte Spiel gegen den HSV:

Bilder: Eintracht gewinnt in Hamburg Zur Fotostrecke

Von Hasebes Fitness wird vieles andere abhängen, unter anderem das Abwehrsystem, also Dreier- oder Viererkette, aber auch die Ausrichtung des Spiels nach vorne. Mit Marco Fabián und Alexander Meier hat der Trainer zwei Spieler im Aufgebot, die lange oder kürzer nicht gespielt haben und deshalb auch nicht hundertprozentig fit sind. Beim Mexikaner Fabián, der bald zwei Monate wegen Rückenproblemen pausieren musste und erst knapp zwei Wochen wieder im Training steht, hält Kovac einen Platz in der Anfangsformation erstaunlicherweise für möglich. "Neunzig Minuten kann Marco sicher nicht gehen, aber 60 Minuten sind vielleicht möglich", sagt er. Das könnte bedeuten, dass Fabián beginnt und ausgewechselt wird, wenn die Kräfte nachlassen. Anders die Einschätzung bei Alex Meier, da sieht Kovac "Nachholbedarf". Der Kapitän hatte in der Woche vor dem Bayern-Spiel mit einer Grippe zu kämpfen, hat in dieser Woche aber voll mit trainiert. Das Vertrauen in den Spielführer und noch immer besten Torschützen scheint nicht sehr ausgeprägt zu sein. Stattdessen setzt der Eintracht-Trainer in der Spitze wohl erneut auf Branimir Hrgota, der in München ordentlich gespielt, aber auch beste Chancen vergeben hat. "Brane hat es äußerst gut gemacht", lobt Kovac.

Eintracht Frankfurt: Hradecky - Hector, Hasebe, Abraham - Chandler, Mascarell, Gacinovic (Fabián), Oczipka - Blum, Rebic - Hrgota

Bank: Lindner, Tawatha, Russ, Barkok, Fabián (Gacinovic), Besuschkow, Meier

Quelle: op-online.de