Eintracht: Mit dem „letzten Aufgebot“ nach Wolfsburg

Ordonez bis 2020 verpflichtet

Frankfurt - Vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg hat die Frankfurter Eintracht einen neuen Abwehrspieler verpflichtet. Der Wechsel von Andersson Rafael Ordonez Valdez wurde nun auch offiziell bestätigt. Von Peppi Schmitt

Der bald 23 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom ecuadorianischen Meister Barcelona SC Guayaquil und soll angeblich eine Million Euro Ablöse kosten. Nachdem alle sportmedizinischen Untersuchungen in den letzten Tagen zur Zufriedenheit verlaufen sind, hat Ordonez einen Dreieinhalbjahresvertrag bis zum Sommer 2020 unterschrieben. „Wir haben Andersson lange und intensiv beobachtet und sind davon überzeugt, dass er uns perspektivisch weiterhelfen kann“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic, „er passt total in unser Anforderungsprofil.“ Genau deshalb habe man den 1,86 Meter großen Spieler auch schon in der Winterpause verpflichtet. Chefscout Ben Manga hatte Ordonez entdeckt und sich für ihn stark gemacht. Mit dem Ecuadorianer, der die Rückennummer „29“ tragen wird, stehen nun Spieler aus achtzehn Nationen im Aufgebot der Eintracht. Laut Manager Bruno Hübner steht der Neue „an der Schwelle zur Nationalmannschaft“. Schon beim Bundesligaspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr) in Wolfsburg könnte die Eintracht ihn gut gebrauchen, aber natürlich tritt er seinen Dienst erst im Januar an.

Die personellen Nöte vorm letzten Auswärtsspiel des Jahres, insgesamt fehlen zehn Spieler, muss Trainer Niko Kovac anders lösen. Auch in der offiziellen Pressekonferenz vor dem Spiel wollte er das Geheimnis um den Vertreter des gesperrten Timothy Chandler als Rechtsverteidiger nicht lüften. „Ich hoffe, wir werden die richtige Lösung parat haben“, sagte Kovac. Vermutlich wird Jesus Vallejo von innen nach außen rücken und Michael Hector in die Mannschaft kommen. An der grundsätzlichen Spielweise soll dies nichts ändern. Der Frankfurter Trainer erwartet von seinen Spielern, dass sie dominant auftreten. „Wolfsburg steht mächtig unter Druck“, sagt er, „es liegt an uns, sie richtig zu bespielen und glich deutlich zu machen, dass wir auf jeden Fall etwas holen wollen.“ Seine Spieler müssten sich auf eine „ganz schwierige Aufgabe“ einstellen.

So lief das letzte Spiel gegen den VfL Wolfsburg:

Geschenke vor dem Weihnachtsfest will Kovac keinesfalls verteilen. Die Eintracht wolle in den beiden abschließenden spielen noch „etwas Winterspeck anfuttern“. Dies sei in Anbetracht des ausgesprochen schweren Starts ins neue Jahr mit den Auswärtsspielen in Leipzig und auf Schalke auch nötig. „Jeder Punkt, den wir jetzt holen, ist ein Bonuspunkt“, sagt der Frankfurter Trainer. Auch wenn in dieser Woche eine kleine Erkältungswelle die Kabine heimgesucht hat, glaubt er nicht, dass die Akkus seiner Mannschaft leer sein könnten. Was bei gerade 14 Bundesliga- und zwei Pokalspielen auch durchaus bedenklich wäre. „Körperlich sind wir auf einem guten Niveau“, sagt Kovac, „und Erkältungen gibt es auch bei anderen Vereinen.“

Die Spieler freilich reagieren komplett unterschiedlich auf die kleineren und größeren Erkrankungen. Während Kapitän Alexander Meier beim Abschlusstraining am Freitag wieder auf dem Platz stehen konnte und die Zugreise am Freitagnachmittag nach Wolfsburg mit angetreten hat, musste Mijat Gacinovic passen. Der junge Serbe hatte das Training abgebrochen. „Er fühlt sich schlapp, da lassen wir ihn lieber zu Hause“, zeigte sich Kovac konsequent. Zumal ja am Dienstag noch das Heimspiel gegen Mainz auf dem Spielplan steht. Davon profitiert hat der erst 17 Jahre alte Jugendspieler Miguel Blanco-Lopez, der den achtzehnten Platz im Kader ergattern konnte. Was deutlich macht, dass die Frankfurter mit dem „letzten Aufgebot“ in die Autostadt reisen. (sp)

Vorraussichtliche Aufstellung:

Eintracht Frankfurt: Hradecky – Vallejo, Abraham, Hasebe, Hector, Oczipka – Huszti, Mascarell – Fabián, Rebic – Meier.

Bank: Lindner – Zorba, Barkok, Hrgota, Seferovic, Tarashaj, Blanco-Lopez.

Quelle: op-online.de