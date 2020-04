llsanker: „Ich habe nichts gegen Gehaltsobergrenzen“

Der SGE-Profi findet im Interview: „Es wird Zeit, dass wir spielen.“ Allerdings hat der Österreicher in den Reihen der Eintracht auch noch andere Hobbys.

Frankfurt - Als er kam, rümpften die Fans die Nase. Stefan Ilsanker und die Frankfurter Eintracht, das war keine Liebesheirat in der letzten Minute der winterlichen Transferperiode am letzten Tag des Januar. Der österreichische Nationalspieler (42 Länderspiele) war von RB Leipzig gekommen, alleine diese Vergangenheit war den Fans suspekt. Zudem hatte nicht jedem die Notwendigkeit eingeleuchtet, zu jenem Zeitpunkt einen Defensivspieler zu holen. Nun, genau drei Monate später, hat sich der Status des 30 Jahre alten Ilsanker durchgreifend geändert. Er hat die Herzen der Fans zwar nicht im Sturm erobert, aber er hat vom ersten Tag an deutlich gemacht, mit welcher ehrlichen Freude er für die Eintracht Fußball spielt. Ilsanker hat nur acht Spiele gebraucht, vier in der Bundesliga, drei im Europacup und eins im DFB-Pokal, um mit Leistung und Einstellung, mit Leidenschaft und Identifikation zu überzeugen. Nun hat er die Fragen der Frankfurter Journalisten beantwortet. Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt hat es aufgeschrieben.

Eintracht-Profi Ilsanker: „Wir waren die ersten, die gesagt haben, wir wollen helfen“

Zum möglichen Neustart der Bundesliga: „Ich denke es wird Zeit, dass wir spielen, denn wir erfüllen alle unsere Auflagen und Regeln zu 100 Prozent. Der Ball liegt bei der Regierung. Ich weiß, dass es zum Beispiel für Kinder unheimlich schwer ist, wenn sie nicht auf den Bolzplatz können. Doch das ändert sich ja nicht, egal ob wir spielen oder nicht. Sollten wir jetzt nicht anfangen, dann werden wir auch im August nicht anfangen. Bis dahin ändert sich ja nichts. Deshalb sollten wir so früh wie möglich starten, abbrechen könnte man immer noch.“ “

Zur Kritik am Fußball: „Es hat angefangen mit populistischen Aussagen von Politikern. Aber wir waren die ersten, die gesagt haben, wir wollen helfen, wir verzichten auf Gehalt, stellen Hilfsprojekte vor und gehen voran. Fußball ist nunmal der populärste Sport. Gerade darum haben wir Vorbildwirkung. Der versuchen wir gerecht zu werden.“

Zum Vorschlag die Gehälter zu begrenzen: „Ich hätte grundsätzlich nichts gegen das amerikanische System mit Salary-Caps. Wir verdienen sicher viel, vielleicht zu viel. Aber wenn wir über Obergrenzen sprechen, warum tun wir das nicht auch in der Wirtschaft? Wir sind auch ein Berufszweig. Wenn Sponsoren bereit sind, Gelder zu zahlen, warum soll ein Spieler es dann nicht annehmen?“

Zur neuen Heimat Frankfurt und seinem Freizeitverhalten: „Ich war total überrascht, wie grün Frankfurt ist, wie breit die Restaurant-Szene und die Kultur ist. Der Fluss mitten in der Stadt und die Skyline haben ihr eigenes Flair. Ich gehe zum Beispiel auch mal in die Schirn, weil ich allgemein ein Schöngeist bin, was Musik, Kunst und Architektur angeht. Mich interessiert auch Geschichte. Mit all dem hat man ein schöneres Leben. Ein Instrument spiele ich nicht, ich habe zwei linke Hände. Da spiele ich viel lieber Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, in geselliger Runde. Da bleibe ich im Herzen immer ein bisschen Kind.“

Eintracht-Profi Ilsanker: „Bin total positiv aufgenommen worden“

Zum sportlichen Alltag: „So richtige Routine kommt nicht rein. Wir erfahren erst einen Tag vorher, wann wir trainieren, in welchen Gruppen und am Tag selbst, was wir trainieren. Meistens ist es dasselbe, Passübungen, Torschüsse, Kraft und Läufe. Es wird schon langsam ein bisschen langweilig ohne Spielformen, ohne Zweikämpfe. Das geht mir sehr ab. Ich freue mich darauf, wenn ich mal wieder so richtig einen wegknallen kann.“

Zu seinem Verhältnis zu den Eintracht-Fans: „Ich bin total positiv von Mannschaft und dem Verein aufgenommen worden und auch die Fans haben mir es leicht gemacht. Ich hoffe, ich kann es mit Leistungen zurückgeben. Ich lebe meine Emotionen, auch die Aggressivität auf dem Platz aus. Ich bin kein Feinmotoriker wie Andre, Gonca oder Daichi. Ich muss über Power, Emotion und Kampfgeist kommen. Das spielgelt meine Natur wieder. Ich habe das Verlangen, dass die Mannschaft zusammen erfolgreich ist. Ich werde mich weiter voll reinhauen und alles geben. Wenn das irgendwem nicht reicht, kann er mir den Buckel runterrutschen.“

Zum Heimatbesuch am letzten Wochenende: „Ich war zum ersten Mal seit Silvester wieder in Österreich. Ich habe zu Hause in meinem alten Kinderzimmer geschlafen. Es hat extrem gutgetan, alle wieder gesund zu sehen. In Österreich sind sie wie in Deutschland auch auf einem guten Weg.“

Zur Eintracht-Hilfsaktion „Auf jetzt“: „Damit fühle ich mich total wohl. Das bin ich. Wenn ich Kindern und Bedürftigen helfen kann, bin ich der erste. Ich finde diese Adler-Familie stark. Es ist ein sehr weltoffener und hilfsbereiter Klub. Damit kann ich mich zu 100 Prozent identifizieren.“

Zur sportlichen Situation: „Für uns ist noch alles drin. Wie es international weitergeht, weiß niemand. Im DFB-Pokal sind es noch zwei Spiele zum Titel. In Liga ist nach unten wie oben alles möglich. Sportlich ist es eine unglaublich spannende Saison.“

Quelle: op-online.de