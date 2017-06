Eintracht spielt gegen Nachbarn FSV

Frankfurt - Eintracht Frankfurt spielt im Rahmen der Saisoneröffnungsfeier rund um die Commerzbank-Arena am 6. August gegen den in die Fußball-Regionalliga abgestürzten Stadtnachbarn FSV Frankfurt.

Die Partie wird zur Unterstützung des FSV ausgetragen, der eine fixe Antrittsgage vom Vorstand der Eintracht Frankfurt Fußball AG erhält, teilte der Bundesligaclub am Mittwoch mit. "Der FSV ist mit uns zusammen der bedeutendste Traditionsverein dieser Stadt. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir einen relevanten Beitrag dafür leisten, dass der FSV wieder durchstarten kann", sagte Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann. "Deshalb setzen wir in diesem Jahr unseren Frankfurt Main Finance Cup gegen einen internationalen Gegner aus und würden uns freuen, wenn unsere Fans und die des FSV zeigen, dass wir Frankfurter in dieser Stadt und Region zusammenstehen, wenn Hilfe benötigt wird." "Wir haben ein super Verhältnis zur Eintracht. Trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass die Eintracht uns in dieser schweren Zeit derart unter die Arme greift", sagte FSV-Präsident Michael Görner. (dpa)

