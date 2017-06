Alex Meier fällt lange aus

Frankfurt - Verletzungspech bei der Eintracht geht weiter: Alex Meier wird den Frankfurtern rund zwei Monate fehlen.

Beim Joggen im USA-Urlaub hat sich der 34-jährige Kapitän eine Knöchelverletzung zugezogen und musste operiert werden. Ein "freischwebender Gelenkkörper" musste entfernt werden. Der Frankfurter Stürmer hat die Reha bereits aufgenommen.

Der 34-Jährige fehlt der Eintracht damit zunächst in der Saisonvorbereitung, die am 28. Juni mit nicht öffentlichen Leistungstests beginnt. Meier, der noch einen Vertrag bis zum Sommer 2018 besitzt, war bereits in der Schlussphase der abgelaufenen Spielzeit wegen einer Fersenentzündung zwei Monate lang ausgefallen.(PS/dpa)

Saison-Rückblick: Die Eintracht in der Einzelkritik Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa