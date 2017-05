Eintracht-Trainer Kovac dementiert Wechsel-Gerüchte

Frankfurt - Mit einem Treueschwur hat Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac vor dem Pokalfinale gegen Borussia Dortmund die Spekulationen um einen möglichen Wechsel in der Sommerpause beendet. Von Peppi Schmitt

Die erste Pressekonferenz vor dem Pokalendspiel war am Dienstag fast zu Ende, als Niko Kovac ein großes Wort gelassen aussprach. "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und bleibe hier", sagte der Trainer der Frankfurter Eintracht. In der Montagausgabe hatte das Fachmagazin "Kicker" geschrieben, Kovac sei neben Thomas Tuchel Kandidat für die Nachfolge von Tayfun Korkut bei Bayer Leverkusen. Nun also die Klarstellung, genau rechtzeitig, um alle Eintracht-Fans zu beruhigen. Kovac wird der Eintracht also die Treue halten und damit sind alle Voraussetzungen geschaffen, dass er und seine Spieler sich zu 100 Prozent auf das Finale am Samstag gegen Borussia Dortmund konzentrieren können. "Ich bin noch nicht so lange Trainer und stehe schon im Endspiel", sagte er, "ich bin richtig stolz, dabei zu sein."

Das Spiel selbst und der Finalort sind gerade für Kovac etwas ganz Besonderes. In Berlin wurde er geboren, "meine Mutterstadt", sagt er, in Berlin wohnen noch viele Verwandte und Bekannte. "Ich konnte gar nicht so viele Karten besorgen", gab er zu. Dem 45 Jahre alte Kroaten fällt es nach eigenen Worten schwer, an etwas anderes zu denken als an den Saisonhöhepunkt. "Wir müssen noch einmal alle Kräfte bündeln", fordert er auch von sich selbst, "alle denken immer nur an den Druck, den die Spieler haben, keiner denkt an die Trainer, die genauso einen Druck verspüren." Kovac versucht, seine Mannschaft so locker wie möglich vorzubereiten, dabei aber die Konzentration hoch zu halten. Im Training werden bestimmte Spielzüge einstudiert und es werden Videos von Dortmund-Spielen gezeigt. "Die Spieler sollen sehen, wo sie stark sind und wo sie schwächer sind", sagt er.Freilich: "Eigentlich haben sie nur Stärken und keine Schwächen".

Themenseite zum DFB-Pokal

Den größten Respekt hat der Frankfurter Trainer von seinem Kollegen. Man wisse nie, "wie Thomas anfängt, wie er weiterspielen lässt und wie er aufhört." Einen Grund, die weiße Fahne des Außenseiters zu hissen, aber sieht Kovac nun überhaupt nicht. In einem Spiel sei schließlich "alles möglich", dies wüssten auch die Dortmunder. "Egal wie viel besser sie fußballerisch sind, es gibt auch andere Tugenden, die wir einbringen können", stellt der Frankfurter Trainer klar. Und schickt eine kleine Warnung an den BVB: "Wir werden eklig und unangenehm sein, es wird nicht einfach sein, gegen uns zu spielen und das Spiel wird lange auf des Messers Schneide stehen." Aus diesen Worten spricht viel Selbstvertrauen und noch mehr Vertrauen in die eigenen Spieler. Er sei nicht abergläubisch, versichert der gläubige Katholik: "Ich glaube an meine Jungs und glaube daran, dass der liebe Gott uns zur Seite stehen wird."

DFB-Pokal-Sensationen seit 1990 Zur Fotostrecke

Neben den spielerischen und taktischen Vorbereitungen, die mit Trainingseinheiten am Mittwoch und Donnerstag forciert werden, denkt Kovac auch über besondere Motivationsideen nach. Dabei spielt auch jene Rede ein Rolle, die der Ultra-Anführer Dino N. am letzten Samstag in der Arena vor der Mannschaft gehalten hatte. "Vielleicht werde ich das in unserer Motivationsvideo mit einbauen", sagt Kovac, der überzeugt ist, dass sich seine Mannschaft auf die eigene Anhänger verlassen kann. Diese seien "einmalig", höchstens drei, vier weitere Vereine in der Liga könnten sich über so viel Rückhalt freuen. 20 Spieler werden am Donnerstagabend mit nach Berlin reisen, auf 18 muss der Kader fürs Spiel verkleinert werden.

Weitere Informationen über die Eintracht finden Sie auf der Facebook-Seite "Eintracht Frankfurt Nachrichten". Alle anderen Spieler reisen am Freitag nach. Den einen oder anderen wird Kovac also enttäuschen müssen, denn mit Ausnahme von Makoto Hasebe, Marc Stendera und Omar Mascarell stehen alle anderen Spieler zur Verfügung. Entsprechend groß sei der Konkurrenzkampf in den Übungseinheiten. "Jeder will dabei sein", sagt Kovac, "wer weiß, ob wir das Endspiel jemals wieder erreichen." Womöglich könnte es für den einen oder anderen auch das letzte Spiel für die Eintracht werden. So hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Torwart Lukas Hradecky den Klub verlassen wird. "Wir konzentrieren uns jetzt alleine auf das Pokalfinale", sagt der Trainer, "nach dem 27. Mai werden wir dann wissen, was Lukas macht. Oder auch nicht."

Eintracht-Zeugnis gegen RB Leipzig Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de