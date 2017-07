Eintracht in den USA: Neue Bescheidenheit, Scouting-Maschinerie läuft 

Frankfurt - Im Winter noch Luxus pur, im Sommer ein paar Nummern kleiner. Nach dem Fünf-Sterne-Luxushotel "Emirates Palace" in Abu Dhabi hat die Frankfurter Eintracht für das Sommertrainingslager eine deutlich bescheidener Unterkunft gewählt. Von Peppi Schmitt

Das "Elite Athletic Training Centre" in Chula Vista bei San Diego ist vergleichbar mit einer deutschen Sportschule, die Unterkunft ist eher rustikal denn luxuriös, die Zimmer eher klein. "Das haben wir gezielt so ausgewählt", sagt Manager Bruno Hübner. Die Konzentration der Spieler soll alleine auf der Vorbereitung auf die neue Saison liegen. Fünf Tage wird nun hart trainiert in der Nähe der mexikanischen Grenze , nahe am See "Lower Otay Lake". Erst am Freitag steht das nächste Freundschaftsspiel auf dem Programm, im zwei Flugstunden entfernten San Jose. So bescheiden die Unterkunft, so gut sind die Trainingsbedingungen. "Platz, Essen, Wetter, alles super", sagt beispielsweise der weitgereiste Neuzugang Nelson Fernandes. Auch der Manager ist zufrieden. "Die Besprechunsgräume sind gut, unsere medizinische Abteilung hat viel Platz, der Fitness-Raum ist überragend, das passt alles", sagt Hübner. Die Reise in die Vereinigten Staaten dient ja nicht nur der körperlichen Vorbereitung auf die neue Saison, sondern ist auch eine Art Teambuilding. "Es ist ein Super-Trip für den Zusammenhalt der Mannschaft", sagt Timothy Chandler, der "Amerikaner" unter den Eintracht-Profis, "hier lernen wir uns besser kennen."

Wie groß freilich die Fluktuation noch sein wird, da können selbst die Bosse keine genauen Angaben machen. "Wir sind zwar relativ weit mit unseren Planungen, aber es kann trotzdem noch viel passieren", sagt Hübner, "und zwar in beide Richtungen." Es wird also noch Zugänge geben, und es kann noch Abgänge geben. Da ist der erste Kandidat Bastian Oczipka. Das Angebot des FC Schalke 04 haben die Frankfurter inzwischen bestätigt, auch dass der 28 Jahre alte Eintracht-Verteidiger "es gerne machen würde", wie Hübner sagt. Die Eintracht hat Oczipka versprochen das Angebot zu prüfen. "Mit offenem Ausgang", wie Hübner versichert. Die Leistungsstärke von Oczipka bereitet der Eintracht Kopfzerbrechen, alle wissen, dass es schwer sein wird, einen Verteidiger mit ähnlichen Niveau zu finden. Besonders der Trainer dürfte nicht wirklich erfreut sein, wenn ihm ein weiterer Stammspieler abhanden kommen sollte.

Zumal die Schalker in der Tat nur rund vier Millionen Ablöse bieten. Eine Summe mit der die Eintracht keine großen Sprünge auf dem Transfermarkt machen kann und die im Vergleich zu vielen anderen Wechseln in der Liga eher bescheiden daher kommt. "Aber wir haben seit Fredi Bobic eine neue Philosophie und die heißt, dass wir Spieler auch verkaufen, wenn der Vertrag ein Jahr später ausläuft", erklärt Hübner. Die Eintracht will vermeiden, dass ein Spieler ablösefrei geht wie in diesem Sommer Haris Seferovic. Die Frankfurter haben ihrerseits Oczipka ein verbessertes Angebot zu einer vorzeitigen Vertragsverlängerung vorgelegt. "Doch mit Schalke können wir nicht mithalten", sagt der Manager. Die sportliche Leitung werde sich die Entscheidung "nicht leicht machen". Und noch liegt das Gesetz des Handelns auf Seiten des Klubs. Denn Oczipka habe seinerseits signalisiert, so Hübner, "dass er auch Verständnis hat, wenn die Entscheidung nicht nach seinem Wunsch ausfällt."

Eintracht Frankfurt auf USA-Reise: Bilder Zur Fotostrecke

Weitere Vertragsgespräche würden im Rahmen des Trainingslagers nicht geführt, kündigte Hübner an. Auch im "Fall Hradecky" liege die gesamte Konzentration ausschließlich auf der Vorbereitung. Auch wenn die vertragliche Situation bei Hradecky ähnlich ist wie bei Oczipka, liege der Fall komplett anders. "Lukas ist nicht gekommen und hat gesagt, dass er weg will und für Lukas gibt es kein Angebot", sagt Hübner. Keine Vertragsgespräche also in Chula Vista, auch keine Spielerberater im Camp. Was nicht heißen soll, dass die Frankfurter sich zurücklehnen unter der kalifornischen Sonne. "Unsere Scouting-Maschinerie läuft weiter", sagt Hübner, "wir halten weiter die Augen offen." Gute Nachrichten haben sie empfangen von Carlos Salcedo. Der Neuzugang aus Mexiko, der sich beim Confed-Cup eine Schulterverletzung zugezogen hat und operiert werden musste, komme in der Reha in seiner Heimat gut voran. "Wir sind total zufrieden mit den Fortschritten", sagt Hübner, "egal ob mit dem mexikanischen Verband oder mit ihm selbst, das läuft alles hochprofessionell." Es bleibe aber bei der prognostizierten Ausfallzeit von drei Monaten. (ps)

Quelle: op-online.de