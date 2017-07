Eintracht: Viel Gänsehaut beim Auftakt in Amerika

Seattle - So sind sie , die Amerikaner: Bei nahezu jedem sportlichen Ereignis, mag es auch noch so unwichtig sein, wird die Bedeutung ein wenig erhöht durch viel Pathos beim ganzen Drumherum. Von Peppi Schmitt

Das durfte die Frankfurter Eintracht bei ihrem ersten Auftritt im Rahmen ihres Trainingslagers im Land der unbegrenzten Möglichkeiten erleben. Bevor das Freundschaftsspiel gegen die Seattle Sounders angepfiffen wurde, hatten sich beide Teams zu den Nationalhymnen aufgestellt. Für die gut 40.000 Zuschauer im "Century Link Field" war dies eine Selbstverständlichkeit, für die Frankfurter Spieler dagegen etwas Außergewöhnliches. Einer durfte die Gänsehautmomente sogar doppelt erleben. Der amerikanische Nationalspieler der Eintracht, Timothy Chandler, geboren in Frankfurt, Sohn einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Vaters, hörte beide Hymnen Ergriffenheit.

Neben Max Besuschkow war er übrigens einer von nur zwei deutschen Spielern im Frankfurter Auftaktteam. "Dieses Trainingslager ist für mich etwas ganz Besonderes", sagt Chandler, der seinen Nationalmannschaftskollegen Clint Dempsey herzlich begrüßte, "und dieses Spiel war ein toller Auftakt." Sportlich durften die Frankfurter nach den Strapazen der langen Anreise und dem ungewohnten Untergrund, gespielt wurde auf Kunstrasen, durchaus zufrieden sein. Nach 90 Minuten stand ein 1:1 (1:1) gegen den amtierenden US-Meister.

"Die Jungs mussten heute kämpfen und beißen bei der Hitze und dem ungewohnten Kunstrasen", sagte Trainer Niko Kovac, "das haben sie gut gemacht." Am Anfang noch etwas besser als am Ende. Branimir Hrgota hatte die Eintracht in der 29.Minute nach Vorarbeit von Chandler sogar in Führung gebracht, ehe Dempsey kurz vor der Pause eine der vielen Abstimmungsfehler in der Abwehr zum Ausgleich nutzte.

Nach dem Wechsel, als beide Mannschaften immer häufiger wechselten, ging bei den deutschen Gästen der Spielfluss immer mehr verloren und es war dem überragend reagierenden Torwart Lukas Hradecky zu verdanken, dass es beim Unentschieden blieb. Gleich nach dem Spiel ist die Frankfurter Equipe von Seattle weitergeflogen nach San Diego, hat tief im Süden in Chula Vista, direkt an der mexikanischen Grenze gelegen, ihr eigentliches Trainingslager bezogen. "Wir müssen genau beobachten, wie sich die Jungs nach den langen Flügen fühlen", sagt Kovac, "aber wir können nicht komplett runterschalten, es ist wichtig, unser Vorbereitung konzentriert fortzuführen."

Für das Trainerteam sind die Aufgaben in diesen Tagen durchaus schwierig. Nicht nur wegen der langen Wege in den USA, auch wegen der aktuellen Zusammensetzung des Kaders. Viele Spieler fehlen ja noch, andere wie Makota Hasebe und Marc Stendera sind zwar dabei, sollen aber noch geschont werden. "Wir wollen da gar kein Risiko eingehen", sagt der Trainer. Deshalb konnte er gegen Seattle nicht komplett wechseln, sondern musste mit dem Torschützen Hrgota und Neuzugang Gelson Fernandes zwei Spieler 90 Minuten durchspielen lassen.

Seinen ersten Einsatz im Team der Eintracht hatte auch Jonathan de Guzman, der erst am Donnerstag vom SSC Neapel verpflichtet worden ist. Ohne ein einziges Training mit seinen Kollegen, hat er sich gut geschlagen. "In seinen Leistungstestes ist kein Unterschied zu den anderen Spielern zu erkennen gewesen", konnte Trainer Kovac überrascht feststellen. De Guzman hatte in den letzten Wochen für sich alleine trainiert.

Ärgerlich ist für die Frankfurter, dass mit Sebastien Haller ein anderer Neuzugang weiter fehlt. Der Franzose konnten am Donnerstag die Reise in die Staaten nicht mit antreten, "aus privaten Gründen", wie die Eintracht meldetet, in Wahrheit aber wohl, weil er keine gültigen Reisedokumente besaß. Zunächst sollte er zum Spiel nach Seattle nachfliegen, das hat schon mal nicht geklappt. Nun soll er wenigstens ins Trainingslager nach Kalifornien kommen. "Vor Montag passiert da nichts", sagt nun Trainer Kovac. Haller würde aktuell zweimal täglich in Frankfurt trainieren. Inzwischen hält sich sogar ein Gerücht, dass der Neue, den die Eintracht für rund sieben Millionen Euro aus Utrecht geholt hat, während der US-Reise überhaupt nicht mehr zum Team stoßen wird. Angeblich erhält er keine Einreisevisum der US-Behörden.

Eintracht 1.HZ.: Hradecky - Chandler, Abraham, Ordonez, Tawatha - Besuschkow, Fernandes, Mandela, Kamada - Hrgota, Jovic. Eintracht 2.HZ.: Hradecky - Chandler (60.da Costa), Russ, Ordonez (60.Knothe), Oczipka - de Guzman, Medojevic, Fernandes, Kamada (60.Blum) - Hrgota, Dadashov.

Quelle: op-online.de