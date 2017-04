Erst Pfiffe, dann Applaus

Frankfurt - Es war nur ein kleiner Schritt aus der Krise, aber immerhin. Von Peppi Schmitt

Die Frankfurter Eintracht erreichte gegen den SV Werder Bremen trotz eines 0:2-Rückstandes ein mehr als verdientes 2:2, hat zum ersten Mal seit neun Spielen wieder mehr als ein Tor geschossen und den Abwärtstrend wenigstens etwas gestoppt.

Zur Pause hatte es nach einer weiteren Pleite ausgesehen, als Bremen unverdient durch Junuzovic und Bartels mit 2:0 vorne lag. Die Fans pfiffen. Doch die Frankfurter schafften mit großem kämpferischen Einsatz durch Gacinovic und Fabián noch den Ausgleich. Sie hätten mehr verdient gehabt, aber vor allem in der ersten Hälfte waren wieder viele Chancen ungenutzt geblieben. Frankfurts Stürmer Branimir Hrgota war dennoch zufrieden: „Wir haben alles für die drei Punkte gegeben, die zweite Halbzeit war überragend. Die Tore und der Punkt sind sehr wichtig für die Moral.“

Bei der Eintracht begannen diesmal Marco Russ und Andersson Ordonez. Sie bildeten mit David Abraham die Dreier-Abwehr. Grund: Jesus Vallejo (Wadenverletzung) war nicht einsatzfähig. Im Angriff ersetzte Trainer Nico Kovac erwartungsgemäß Haris Seferovic durch Hrgota.

Die Zuschauer sahen zunächst Wiederholungen der letzten Spiele. Eine überlegene Eintracht, läuferisch stark, besser in den Zweikämpfen, besser in allen Belangen. Und natürlich hatten die Frankfurter Chancen. Abraham traf die Latte (10.). In der 27. Minute dann sogar eine Doppelchance. Gacinovic und danach Hrgote scheiterten an Wiedwald. Die Bremer hatten da schon einmal gewechselt, denn Milos Veljkovic wandelte früh am Rande eines Platzverweises. Erst räumte er mit dem Ellbogen Marco Fabián ab, sah dafür zu recht Gelb (7.). Kurz darauf wurde er von Schiedsrichter Dankert ermahnt, als er erneut Fabián gefoult hatte. Für Veljkovic kam Kainz – und der bereitete beim ersten Bremer Angriff deren Führung vor. Er spielte Chandler schwindlig, passte zu Zlatko Junozovic, der frei stand und aus acht Metern traf (37.). Nur sechs Minuten darauf stellte Bremer das Spiel endgültig auf den Kopf. Finn Bartels hob den Ball über Hradecky – 0:2.

In der Pause wurden dann auf dem Videowürfel die vielen Torchancen der Eintracht gezeigt. Das Publikum kam aus dem Stöhnen nicht mehr heraus und Stadionsprecher André Rothe sprach ehrlich vom „nackten Grauen.“ Der Trainer reagierte, nahm Russ runter und brachte Angreifer Danny Blum. Und die Eintracht wurde nun endlich mal schnell belohnt. Abraham köpfte in der 48. Minute, Gacinovic lenkte den Ball ins Tor – 1:2 In der 73. Minute dann der längst fällige Ausgleich – und das per Elfmeter. Hrgota war von Moisander gefoult worden. Omar Mascarell wollte schießen, doch nach kurzer Diskussion setzte sich Fabián durch, der noch vor zwei Wochen gegen Mönchengladbach verschossen hatte. Diesmal behielt er die Nerven – 2:2.

Nun stand das Spiel auf des Messers Schneide. Die Frankfurter hatten durch die eingewechselten Blum und Seferovic zwei gute Chancen. Aber auch Bremen hätten treffen können. Dann rettete Abraham in höchster Not gegen Max Kruse. Aus – und Beifall von den Rängen.

