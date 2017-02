Erstmals seit zehn Jahren: Frankfurt im Pokal-Halbfinale

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht steht zum ersten Mal seit 2007 wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Hessen gewannen vor 39.000 Zuschauern mehr als glücklich mit 1:0 (1:0) gegen Arminia Bielefeld und dürfen sich nun auf rund drei Millionen Euro zusätzlicher Pokalgelder freuen. Von Peppi Schmitt

Dazu durften die Frankfurter das emotionale Comeback von Marco Russ bejubeln. Das war es aber schon mit guten Nachrichten. Bei Lichte gesehen war es eine schlimme Leistung der Frankfurter, noch schwächer als zuletzt in der Liga. Am Ende hatten sie es alleine ihrem Torwart Lukas Hradecky zu verdanken, dass sie den Zweitligisten mit Mühe besiegen konnten. Das in der Tat "goldene" Tor hatte Danny Blum bereits in der 6.Minute erzielt. "Zu viele leichte Fehler, zu viele dumme Fouls", fasste Trainer Niko Kovac zusammen, "aber ich hoffe, dass der Einzug ins Halbfinale uns wieder Auftrieb gibt."

Ohne Überraschung geht es beim Frankfurter Trainer nicht. Diesmal allerdings musste er seine Mannschaft unfreiwillig umstellen. Bastian Oczipka hatte sich beim Abschlusstraining am Montag eine Knöchelverletzung zugezogen, Makoto Hasebe war erkrankt. Die größte Überraschung war nicht deren Fehlen, sondern die Nominierung von Marco Russ. Zum ersten Mal nach seiner Krebserkrankung stand der Abwehrspieler wieder im Kader. Dagegen musste Haris Seferovic zuschauen, obwohl er für den Pokal ja trotz seines Platzverweises von Berlin spielberechtigt gewesen wäre.

Die Eintracht begann dominant, doch dies entpuppte sich bald als Strohfeuer. Denn trotz einer frühen Führung, spielte die Mannschaft danach genauso schlecht, unpräzise und verunsichert wie in den letzten beiden Bundesligaspielen. Schon in der 5.Minute hätte Bielefeld in Führung gehen können, Torwart Hradecky war ein Abschlag misslungen, Christopher Nöte versuchte, den Frankfurter Keeper mit einem Lupfer zu düpieren, doch der Ball flog übers Tor. Dann die Führung für die Frankfurter. Über Tawatha und Rebic, die einen feinen Doppelpass spielten, kam der Ball flach nach innen zu Danny Blum. Der hatte Zeit genug, sich die Ecke auszusuchen, um den Ball ganz platziert ins lange Eck zu schießen. 1:0 in der 6.Minute, das sollte eigentlich Sicherheit geben.

Doch nicht für die aktuelle Eintracht. Der Grund: Im Mittelfeld herrscht Brachland. Der junge Barkok wirkte übernervös, Mascarell spielte wie immer nur rückwärts und Gacinovic hatte einen gebrauchten Tag erwischt. Und so blieb der Aufbau Abwehrspieler Hector überlassen. Der lange Jamaikaner war so oft am Ball wie kein anderer, seine Pässe landeten nicht selten beim Gegner. Und so hingen sie vorn in der Luft. Wenn Alex Meier den Ball haben wollte, musste er bis an die Mittellinie zurückgehen. Bis zur Pause gab es nur noch eine einzige Chance. Nach einem Eckball von Blum, köpfte Hector aus kurzer Distanz übers Tor. Da war es durchaus Glück, dass die Bielefelder keine wirkliche Durchschlagskraft entwickeln konnten. Im Spiel waren sie durchaus gleichwertig und das macht deutlich, wie weit die Eintracht aktuell unter ihren Möglichkeiten bleibt.

Wer erwartet hatte, dass es nach dem Wechsel besser wird, wurde eines Schlechteren belehrt. "Wir waren schlecht, Bielefeld war besser", sagte Kapitän Meier ganz trocken. Die Eintracht fand nicht zu ihrem Spiel, schlimmer noch, sie wurde immer unsicherer. Und Bielefeld steigerte sich von Minute zu Minute. Und dann kam die große Zeit von Lukas Hradecky. Der Frankfurter Torwart wehrte gegen Voglsammer mit einer fantastischen Parade ab, er parierte einen Weitschuss von Julian Börner. In der 80.Minute wehrte er Schüsse zweimal aus kurzer Distanz ab und in der 85.Minute schaffte es auch Nöthe nicht am Frankfurter Finnen vorbeizukommen.

Eintracht schleppt sich ins Pokal-Halbfinale Zur Fotostrecke

Und die Eintracht? Die hatte kaum noch eine Chance, einmal war Alex Meier in der Nähe eines Torschusses. Der Kapitän war die "ärmste Sau" auf dem Spielfeld, rannte sich vorne einen "Wolf", ständig zwischen mehreren Gegnern. Am Ende wurde ausgerechnet Meier nur noch lang und steil geschickt, was sicher nicht gerade seine größte Stärke ist. Aber da waren die anderen Angreifer längst abgetaucht. Gacinovic von Beginn an, Barkok auch, Rebic im Laufe der Partie. Und der eingewechselte Tarashaj machte da weiter, wo er in Berlin aufgehört hatte, mit Fehlpässen und verlorenen Bällen. Blieb die eine oder andere Einzelaktion von Danny Blum. Das Verblüffendste aus Eintracht-Sicht aber war, dass bei jedem zweiten Angriff der Arminia dem halben Stadion das Herz in die Hose rutschte. Schlussfazot von Trainer Kovac: "Ich bin sehr froh, dass wir durch eine überragende Torwartleistung weitergekommen sind. Die Art und Weise, wie wir gewonnen haben, ist mir egal."

Quelle: op-online.de