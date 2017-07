Ervin Skela: "Niko Kovac fängt wieder bei Null an"

Frankfurt - 92 Spiele hat Ervin Skela zwischen 2001 und 2004 für die Frankfurter Eintracht bestritten, dabei 26 Tore erzielt.

Der gebürtige Albaner spielte in seiner langen Karriere auch in vielen anderen Klubs, unter anderen beim SV Waldhof Mannheim, Arminia Bielefeld und Energie Cottbus. Im Grunde aber ist er immer ein Frankfurter geblieben. Aktuell arbeitet er in der "Eintracht Fußballschule" mit, trainiert die B-Jugend des SC Hessen Dreieich und spielt mit vierzig Jahren noch aktiv beim Verbandsliga-Aufsteiger FC Hanau 93. Skela ist also mittendrin im Fußballgeschehen. Seinen Trainer-A-Schein hat er gemacht, nun hat er sich für die Fußball-Lehrer-Lizenz angemeldet.

Skela, einst Spielmacher der Eintracht, denkt also längst wie ein Trainer. Dementsprechend ist er überzeugt, "dass Niko Kovac es nicht leicht haben wird in der neuen Saison." Zum einen seien da die Verluste von so wichtigen Spielern wie Jesus Vallejo, Ante Rebic und der Verletzte Omar Mascarell und Alex Meier. Zum anderen auch die vielen neuen Spieler. "Im Grunde fängt Niko wieder bei Null an", glaubt er. Und traut dem Eintracht-Coach zu, dass es dennoch ein ähnlich sorgenfreie Saison wie zuletzt geben könnte. "Bei Niko Kovac ist eine Linie drin", sagt Ervin Skela, "er hat letztes Jahr alle Skeptiker eines Besseren belehrt und mit der Mannschaft tollen Fußball gespielt." Freilich nur in der Vorrunde, danach hätten die vielen Ausfälle die Mannschaft aus dem Konzept gebracht.

Der albanische Nationalspieler(75 Länderspiele) kennt sich in Frankfurt gut genug aus, um zu wissen, "dass es sehr schnell sehr viel Kritik geben wird, wenn es nicht läuft." Deshalb sei es gerade in diesem Sommer wieder wichtig, dass die Mannschaft einen guten Start erwischt. Hilfreich sei, "dass die Eintracht diesmal in der Breite wohl besser besetzt ist." Eine interne Änderung würde Skela noch vornehmen. "Bei mir würde Gacinovic außen spielen", sagt er, "Mittelfeld ist für ihn die falsche Position." (ps)

