Das erwartet Dragoslav Stepanovic von der SGE

Saison 2018/19

Frankfurt - Natürlich ist Dragoslav Stepanovic Fan der Eintracht. Der Serbe ist auch als Legende in die Vereinsarbeit des Clubs eingebunden. Aber in erster Linie ist „Stepi“ noch Trainer, in Frankfurt längst im Kultstatus. Und deshalb sieht er die kommende Spielzeit ziemlich differenziert. Von Peppi Schmitt