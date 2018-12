Europa-League: Alle möglichen Heimspiele der Eintracht ausverkauft

Die Fans stehen hinter ihrer Mannschaft in der Europa League.

Frankfurt - Schon zwei Tage vor der Auslosung für das Sechzehntelfinale waren alle theoretisch möglichen Heimspiele von Eintracht Frankfurt in der Europa League ausverkauft.

Sämtliche Blind-Date-Pässe, bei denen Fußballfans ohne Wissen um den Gegner Karten kaufen können, seien bereits vergriffen, teilte die Eintracht am Samstag mit. Der deutsche Pokalsieger hatte die Vorrunde mit sechs Siegen bravourös gemeistert und unter anderen Olympique Marseille und Lazio Rom hinter sich gelassen. Bis zu einem möglichen Endspiel in Baku gibt es für alle vier Heimspiele im Sechzehntel-, Achtel-, Viertel- und Halbfinale bereits jetzt keine Tickets mehr. Im Sommer war der Andrang auf Europa-League- Karten ähnlich groß. Schon im Juli und damit mehr als einen Monat vor der Auslosung waren über 120.000 Tickets für die drei Gruppenspiele in der heimischen Arena verkauft. (dpa)

