Ex-Aufsichtsratsvorsitzender Herbert Becker wird 80 

„Ich bin begeistert, was die Mannschaft zeigt“

Neu-Isenburg - Keine spezielle Einladungsliste, aber ein „offenes Haus“: Herbert Becker ist sich auch an seinem 80. Geburtstag treu geblieben.

Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende (2003-2010) der Frankfurter Eintracht feierte seinen Ehrentag am Mittwoch nicht im kleinen Kreis, aber im kleinen Ambiente, nämlich in seinem Haus in Neu-Isenburg-Zeppelinheim. Eine Gästeliste gab es vorher nicht, „aber wer kommen will, soll kommen“, hatte Becker gesagt. Das Haus war voll mit Gratulanten. Der ehemalige SPD-Bürgermeister von Zeppelinheim bleibt auch mit 80 Jahren seinen Hobbys treu. Da ist der Fußball, natürlich „seine“ Eintracht. „Ich bin begeistert, was die Mannschaft zeigt“, sagt er und kann inzwischen wegen der sportlichen Erfolge darüber hinwegsehen, dass der neue Vorstand ihm und einigen anderen ehemaligen Funktionsträgern den Zugang zur Vorstandsloge seit Saisonbeginn verweigert. Das hatte zu einigen Missstimmungen geführt.

Becker, der selbst einst für die TuS Zeppelinheim gekickt hatte, war als Vertreter seines damaligen Arbeitgebers und Hauptsponsors „Fraport“ in den Aufsichtsrat der Eintracht eingezogen und wurde 2003 zu dessen Vorsitzenden gewählt. Als eine seiner ersten Amtshandlungen hatte er Heribert Bruchhagen als Vorstandsvorsitzenden geholt. Neben dem Fußball gehört seine Liebe bis heute dem Bergsteigen und Wandern. Über viele Jahre hatte sich Becker auch bei der Hilfsorganisation „Luftfahrt ohne Grenzen“ engagiert. (sp)

