"Keine Abstiegsgefahr, dafür ist Trainer Kovac zu gut"

Frankfurt - Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft seit ein paar Tagen, die Frankfurter Eintracht ist ins erste Trainingslager in die USA abgereist. Von Peppi Schmitt

Neun Neuzugänge hat Sportvorstand Fredi Bobic schon geholt, wichtige Spieler wie Jesus Vallejo oder Ante Rebic aber haben den Verein auch verlassen. Was also ist von der "neuen" Eintracht in der neuen Saison zu erwarten. Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt hat gefragt bei der sportlichen und gesellschaftlichen Prominenz. Der 66 Jahre alte Eddy Hausmann ist im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus bekannt wie ein "bunter Hund". Er hat seit vielen, vielen Jahren eine Dauerkarte im VIP-Bereich der Eintracht, er war im Verwaltungsrat des Vereins.

Gerüchte & Neuigkeiten zur Eintracht auf Facebook

Als Ehemaliger verfolgt er den Weg der Adler ganz genau. "Letzte Saison war die Mannschaft eine Wundertüte", erinnert er, "in der Vorrunde ist sie explodiert, in der Rückrunde ist sie fast implodiert". Der Einzug ins Pokalfinale habe allen rund um die Eintracht trotz der schlechten Ergebnisse im zweiten Halbjahr ein "gutes Gefühl gegeben.

Auf eine "ruhige Saison" hofft Hausmann nun mit Blick auf die neue Spielzeit. Mit dem elften Platz wäre er wieder zufrieden, große Angst vor einem Absturz in die Abstiegszone hat er nicht. "Das glaube ich nicht, dafür ist der Trainer zu gut", sagt er. Den neuen Stürmer Sebastien Haller hat er beim ersten Testspiel aus der Nähe gesehen und sagt: "Das ist ein Guter".

SGE-Trainingsauftakt in Dreieich: Bilder Zur Fotostrecke

Als ehemaliger Torwart hofft Hausmann, "dass die Eintracht mit Lukas Hradecky klarkommt." Der finnische Torhüter sei nicht nur gut zwischen den Pfosten, sondern auch eine Identifikationsfigur. Was er sich sonst noch wünscht? "Dass sich die Eintracht nicht weiter von ihren Fans und Zuschauern entfernt", sagt Eddy Hausmann, "kein Verein darf abheben, die Eintracht schon gar nicht."

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Maja Hitij/dpa