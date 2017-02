Frankfurt will Europa-League-Endspiel 2019

Frankfurt - Frankfurt und Stuttgart haben sich um die Ausrichtung des Europa-League-Endspiels im Jahr 2019 beworben. Das gab die Europäische Fußball Union bekannt.

Allerdings kann der DFB nur einen Kandidaten in die Endausscheidung schicken. Bis zum 6. Juni müssen die entsprechenden Unterlagen des Bewerbers bei der UEFA eingereicht werden. Wer den Final-Zuschlag erhält, will die UEFA bei einer Sitzung des Exekutivkomitees im September bestimmen. Als Konkurrenten der Frankfurter Commerzbank Arena und der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena gehen die aserbaidschanische Hauptstadt Baku, Sevilla, Glasgow, Istanbul sowie Tiflis in Georgien ins Rennen. Das Finale um den kleinen Europacup-Wettbewerb fand letztmals 2010 in Deutschland statt, als Atlético Madrid in Hamburg gegen den FC Fulham 2:1 mit nach Verlängerung gewann.

"Die Stadt Frankfurt hat ein großes Interesse, dieses Spiel auszutragen", sagte der Frankfurter Stadtrat und Sportdezernent Markus Frank. "Wir wissen seit der WM 2006 und der Frauen-WM 2011, welche Strahlkraft große Fußballspiele für die Zuschauer haben." Stefan Heim, Vorstand für Finanzen, Verwaltung und Operations beim VfB Stuttgart, meinte: "Wir haben mehrfach bewiesen, dass wir in Stuttgart tolle Gastgeber sind - zuletzt bei der U19-EM im Sommer mit einer ausverkauften Mercedes-Benz Arena. Nun hoffen wir, dass wir den Zuschlag für die Austragung des Europa-League-Finales 2019 bekommen." (dpa)

Bilder zum Europa-League-Endspiel 2016:

Final-Fluch von Klopp hält an - Sevilla siegt 3:1 Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de