Die Frankfurter „Büffelherde“: Stürmer begeistern

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht hat schon oft in ihrer langen Geschichte für schönen Offensivfußball gestanden. Grabowski-Nickel-Hölzenbein war ein Trio, das eine ganze Generation von Fußball-Fans begeistert hat. Möller-Bein-Yeboah ein anderes. In diesen Tagen haben die Frankfurter wieder drei Angreifer, die die Zuschauer von den Sitzen reißen. Von Peppi Schmitt

Der Franzose Sébastien Haller, der Kroate Ante Rebic und der Serbe Luka Jovic schießen gerade die Sterne vom Himmel. Beim 3:0 (2:0) beim VfB Stuttgart waren sie wie eine „Büffelherde“ über die Schwaben hinweggetrampelt, hatten mit ihrer urwüchsigen Kraft, aber auch mit Technik, Übersicht und Instinkt die Partie früh entschieden. „Es macht Spaß zuzuschauen“, sagt Trainer Adi Hütter, der die drei in Stuttgart zum ersten Mal gemeinsam von der Leine gelassen hatte. Dies wird sicher nicht immer die Lösung des Luxusproblems sein, wie Hütter betonte, ab er es schließt sich auch nicht mehr aus. Mitspieler und Gegner sind voll des Lobes über das „Trio Infernale“. Die Werte sind eindrucksvoll. Haller hat in Stuttgart schon seinen siebten Saisontreffer erzielt, dazu schon sechs Tore vorbereitet. Für Rebic war es das vierte Tor bei zwei Assists und Jovic kommt aktuell auf sieben Tore und zwei Vorarbeiten. Die hat er in Stuttgart geleistet. „Er hat für die anderen geackert“, lobte der Trainer. Bei den beiden Treffern der Kollegen hatte er zuvor die Füße im Spiel. „Alle drei haben toll miteinander und füreinander gearbeitet“, freute sich Hütter über die Harmonie seiner drei Individualisten, „so stelle ich mir das vor.“

Sein Stuttgarter Kollege hatte sich das ganz anders vorgestellt. „Wir waren nicht in der Lage, die Qualitäten des Gegners in der Offensive in den Griff zu bekommen“, gestand Markus Weinzierl ein. Die Schwaben waren sichtlich überrascht von der geballten Frankfurter Angriffswucht. Die Mitspiele der „tollen Drei“ haben längst großes Vertrauen in ihre Kollegen gesetzt. „Wenn die loslegen, brennt es immer“, sagt Torwart Kevin Trapp. „Die sind der Wahnsinn, die kann momentan keiner aufhalten“, glaubt Marc Stendera. Verteidiger Danny da Costa hat einen weiteren Aspekt ins Spiel gebracht. „Sie treffen nicht nur, sie arbeiten auch für die Mannschaft“, sagte er. Genau das macht aktuell die Frankfurter Stärke aus.

Was auch dem flexiblen Umgang des Trainers mit Unwägbarkeiten geschuldet ist. Kurzfristig war Mijat Gacinovic beim Abschlusstraining wegen einer Verletzung ausgefallen. Für Hütter Grund genug, die Aufstellung der drei Stürmer in Erwägung zu ziehen und sie letztlich auch zu wagen. „Der Trainer hatte das immer mal vor“, sagte Manager Bruno Hübner, „jetzt war es soweit, und es hat wunderbar funktioniert.“

Es gibt so vieles, was bei der Eintracht inzwischen nach den Vorstellungen des Trainers läuft. Der bei seinem Amtsantritt angekündigte Offensivfußball wird längst umgesetzt. Das „Angriffspressing“ wird nicht durchgehend, aber doch über weite Strecken gespielt. Hütter hat nach ein paar Wochen der Eingewöhnung das richtige Gefühl für die Mannschaft entwickelt. Auf das weniger gute Spiel in Nürnberg (1:1) hatte er nicht mit Aufgeregtheit, sondern Verständnis reagiert. Die Spieler mussten nicht zum Sondertraining antreten, sondern bekamen im Vorfeld der Partie in Stuttgart sogar einen Tag frei. „Das habe ich mit gutem Gewissen getan, denn wir sind physisch in einer sehr guten Verfassung“, sagte er, „manchmal ist es besser durchzuschnaufen anstatt zweimal zu trainieren“.

Eintracht siegt in Stuttgart: Bilder Zur Fotostrecke

Die Spieler haben es ihm gedankt. „Der Trainer hat ein gutes Gespür“, sagte Torwart Kevin Trapp, „nach dem Spiel gegen Limassol waren wir etwas müde.“ In Stuttgart waren sie wieder richtig frisch. Und Hütter geht den Weg genauso weiter. Der Sonntag war bei der Eintracht frei, obwohl am Donnerstag schon das nächste Europa-League-Spiel in Limassol auf dem Programm steht. Der österreichische Fußball-Lehrer macht aber auch deutlich, dass er längst nicht mit allen und allem zu frieden ist. Er sei „sehr, sehr hungrig“ auf weitere Erfolge, auf weiter Verbesserungen. „Wenn der Trainer zufrieden ist, sind die Spieler zufrieden“, sagt er, „das geht dann in die falsche Richtung.“ Im Moment läuft bei der Eintracht fast alles in die richtige Richtung.

