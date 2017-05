„Eintracht hat keine Chance“

Ronald Borchers, Frankfurter Torschütze beim Pokalsieg 1981, ist am Samstag auf Einladung der Eintracht in Berlin dabei.

Ronald Borchers machte 169 Spiele für die Frankfurter Eintracht, unter anderem gewann er 1981 den DFB-Pokal mit der SGE. Beim 3:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern ebnete der heute 59-Jährige mit seinem Tor zum 2:0 den Weg zum Sieg. Von Peppi Schmitt

Herr Borchers, wie präsent ist das Finale 1981?

Ich denke sicher nicht jeden Tag daran, aber gerade in diesen Wochen vor dem Endspiel wird man oft daran erinnert. Und es sind schöne Erinnerungen.

Was fällt Ihnen spontan ein?

Dass wir richtig gut gespielt haben gegen die favorisierten Lauterer. Und dass unser Trainer Lothar Buchmann uns perfekt vorbereitet hatte. Wir hatten zwei Wochen zuvor in der Bundesliga am Betzenberg verloren, aber da haben wir ein bisschen geblufft. Jedenfalls waren wir im Finale von Anfang an überlegen.

Auch Sie haben beim 3:1 getroffen.

Stimmt, zuerst war Willi Neuberger mit einem Dropkick erfolgreich. Der war ja Verteidiger, so ein Hammer ist ihm nicht oft gelungen. Dann kam mein Tor nach einem tollen Pass von Norbert Nachtweih. Den Ball habe ich voll getroffen, Ronny Hellström im Lauterer Tor war chancenlos. Und am Ende hat Bum-kun Cha noch einen Ball eingeschweißt.

Haben sie noch Kontakt zu Ihren Ex-Mitspielern?

Wir treffen uns zwei-, dreimal im Jahr zum Essen. Auch bei Golfturnieren sehen wir uns. Und den einen oder anderen sehe ich bei der Fußballschule von Charly Körbel. Der Kontakt ist da. Selbst mit Lothar Buchmann habe ich oft gesprochen. Er war ja auch mal Trainer beim FC Bensheim, wie ich bis vor ein paar Wochen. Da haben wir uns immer mal über die alten Zeiten ausgetauscht.

Was könnte die heutige Mannschaft von den Siegern von 1981 lernen?

Das ist sonnenklar: Sie müssen eine Einheit sein. Das hat uns aus der Außenseiterrolle heraus geholfen.

Wie schätzen Sie die Chancen der Eintracht ein?

Ganz ehrlich? Ich sehe überhaupt keine Chance. Dortmund ist haushoher Favorit. Doch natürlich kommt ein Aber: Diese Favoritenrolle ist die größte Gefahr für den BVB und die Außenseiterrolle die größte Chance für die Eintracht. Wenn das Team an die Form der Vorrunde herankommt, könnte es ein ausgeglichenes Spiel werden. Und die Eintracht hat ja auch Trümpfe, den Torwart zum Beispiel.

Quelle: op-online.de