Viel Arbeit für den perfekten Abend

Frankfurt - In den Jahren 1981 und 1988 war bei Marc Francis die Freude riesig. Der heute 48-Jährige erlebte damals die letzten beiden DFB-Pokalsiege der Frankfurter Eintracht als Fan live im Stadion mit, am Samstag soll der dritte Triumph folgen – diesmal ist Francis in offizieller Mission dabei.

+ Marc Francis ist seit 2007 Fanbeauftragter der Eintracht. © p Seit 2007 ist er als Fanbeauftragter für die Eintracht tätig. „Die Vorfreude ist wahnsinnig groß“, sagt er. Vor allem die Erinnerungen an das letzte Finale, als die Eintracht 2006 mit 0:1 gegen Bayern München verlor, seien noch präsent: „Ein Endspiel in Berlin ist ein grandioses Erlebnis, auch wenn wir verloren haben. Für jeden, der mit der Eintracht fiebert, ist ein Finale ein toller Tag.“

Am Samstag werden 21.000 Frankfurter Fans im Stadion mitfiebern, mehr Karten stellte der DFB nicht zur Verfügung. „Wir hätten das Stadion auch alleine ausverkaufen können“, sagt Francis. Gleiches gilt für Dortmund. Alleine zwei Sonderzüge machen sich aus Frankfurt auf den Weg. Francis und Kollegen waren dreimal in Berlin, um zu planen: Parkplätze für die Fanbusse finden, Sicherheitsgespräche mit der Polizei führen, Abklären, welche Fanutensilien ins Stadion mitgenommen werden dürfen.

„So eine Begegnung ist natürlich ein viel größerer Aufwand als ein normales Bundesligaspiel, aber es wird sich lohnen“, sagt Francis. Neben vielen Kleinigkeiten mussten vor allem zwei zentrale Fragen geklärt werden. Wo treffen sich die Fans vor dem Spiel? Und wo sitzen sie?

Frankfurt im Pokalfinale - Sieg im Elfmeter-Drama Zur Fotostrecke

Der DFB gab die Antworten: Die Eintracht wird das Spiel als Heimmannschaft bestreiten, damit verbunden sind kleine Vorteile. Während am Breitscheidplatz ein Fanfest für den BVB veranstaltet wird, können sich die Eintracht-Fans am Alexanderplatz versammeln. Die Fantrennung setzt sich im Stadion fort. Die Hessen in der Ostkurve, gegenüber des Marathontores, wo die Dortmunder Anhänger sitzen. „Da haben wir es besser getroffen als 2006“, sagt Francis in Hinblick auf die unterbrochene Tribüne, die die Eintracht-Fans vor elf Jahren dennoch nicht davon abhielt, eine Choreografie über die ganze Kurve zu gestalten. Auch diesmal ist eine „großdimensionale Choreo“ geplant. Welche Idee verwirklicht wird, will Francis nicht verraten. „Der Überraschungsmoment ist ja bekanntlich der beste.“

Dass die Eintracht als Außenseiter aufläuft, stört Francis kaum. Seine Prognose: „Wir gewinnen!“ Es sei wichtig, mit voller Überzeugung nach Berlin zu fahren, „dann klappt es auch.“ Ausreichend Lokalitäten, um den persönlich dritten Pokalsieg zu feiern, hat Francis jedenfalls schon ausgemacht. „Wenn wir gewinnen, wird Berlin für eine Nacht den Frankfurtern gehören.“ (dani)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: Huebner