Bobic: „Im Finale muss man über Grenzen gehen“

Frankfurt - Eintracht Frankfurt kann ein äußerst durchwachsenes Halbjahr in Berlin vergessen machen. Sportvorstand Fredi Bobic erklärt, wie es das schlechteste Rückrunden-Team der Bundesliga ins Pokalfinale schaffen konnte. Und, ob der große Favorit Borussia Dortmund geschlagen werden kann.

Herr Bobic, mit welchen Gefühlen sind Sie in die Pokalwoche gestartet?

Gefühlt konnten wir uns schon länger auf das Saison-Highlight konzentrieren. Wir haben unser Ziel, den Klassenerhalt fast unmittelbar nach dem Pokal-Halbfinale erreicht. Es war eine schwierige Rückrunde, aber insgesamt überwiegt jetzt die Vorfreude auf Berlin. Das überstrahlt alles.

Welche Bedeutung hat das Endspiel für den Klub?

Ins Finale zu kommen, ist nicht mehr normal. Das schafft Eintracht Frankfurt vielleicht alle zehn bis 15 Jahre einmal. Und ich glaube, viele Fußballfans freuen sich auch, dass es mal ein anderes Endspiel gibt als Bayern gegen Dortmund. Wir hätten 100.000 Karten verkaufen können. Die 20.000 Fans im Stadion werden eine super Show abziehen. Hier in Frankfurt wird es ein Public Viewing geben, die Bembel-Bars werden voll sein. Wir werden eine Eintracht und eine ganze Stadt Frankfurt erleben, die für das Finale vor Emotionen brennen.

In welcher Rolle tritt die Eintracht in Berlin an?

Der Favorit auf dem Papier ist ganz klar Borussia Dortmund. Man muss nur auf den Kader und die Qualität in der Offensive schauen. Wir sind der krasse Außenseiter. Aber trotzdem ist es wie in der Bundesliga - wie viele Spiele haben wir gehabt, wo vorher alle falsch getippt haben.

Der Eintracht werden von vielen Experten kaum Chancen eingeräumt...

Das Gequatsche vor dem Finale ist immer groß, jeder weiß, wie es ausgeht. Aber keiner weiß es wirklich. In diesem Spiel muss man über seine Grenzen gehen. Einzelne Momente verändern alles, und diese müssen wir für uns gewinnen.

Was stimmt Sie optimistisch?

Wir haben den BVB in der Hinrunde geschlagen und in der Rückrunde waren wir in Dortmund nicht weit weg von einem Unentschieden. Die Tagesform wird entscheidend sein – und, wer diesen Pokal am Ende mehr möchte.

Vor einem Jahr hätte ihnen kaum jemand das Endspiel zugetraut. Wie lautet Ihr Saison-Fazit?

Wir haben das, was wir uns im Sommer unter schwierigsten Bedingungen vorgenommen haben, frühzeitig geschafft. Wir hatten unfassbares Verletzungspech und haben manchmal unter unseren Möglichkeiten gespielt – genauso, wie wir in der Hinrunde über unseren Möglichkeiten gespielt haben. Wir müssen immer am Anschlag spielen, was uns dann nicht immer gelungen ist.

Welche Erwartungen haben Sie an die nächste Saison?

Der VfB Stuttgart und Hannover 96 kommen hoch. Das sind wirtschaftlich sehr gut aufgestellte Teams. Dementsprechend wird die Bundesliga ein richtiger Verdrängungswettbewerb. Es gibt nicht die üblichen Verdächtigen für den Abstieg, sondern da ist jeder mit dabei – genauso im Kampf um die Europapokal-Plätze. Es wird noch enger zugehen. Wir wissen, dass wir die Basis weiter stärken müssen, damit wir ruhig durch die Saison kommen. Eine konstante Spielzeit wäre der nächste Schritt.

Würde der Pokalsieg und die Qualifikation für die Europa League Ihre Arbeit auf dem Transfermarkt erleichtern?

Wirtschaftlich würde uns der Pokalsieg auf jeden Fall helfen. Aber die Spieler kommen nicht nur deshalb zur Eintracht. Man muss sie von unserem Weg überzeugen. Nur das Wirtschaftliche reicht manchmal nicht aus. Da können wir nicht klotzen, sondern müssen eine vernünftige Balance finden. (sid)

Quelle: op-online.de