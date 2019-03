Jetzt trifft auch noch Goncalo Paciencia

Frankfurt - Goncalo Paciencias Siegtreffer in der 96.Minute war der i-Punkt auf ein spektakuläres Fußballspiel. Nun hat auch der Neue vom FC Porto nach einer langen Leidensgeschichte (Knieoperation nach Meniskusriss) seine Qualität unter Beweis gestellt. Von Peppi Schmitt

„Spielen und Tore schießen sind immer meine Ziele“, sagte er, „ich bedanke mich bei der Mannschaft, die Jungs haben mir immer geholfen.“ Paciencia hatte die Eintracht im letzten Sommer für eine Ablöse von drei Millionen Euro vom FC Porto geholt. Der 24 Jahre alte Portugiese ist ein anderen Stürmertyp als Ante Rebic, Luka Jovic und Sébastien Haller. Er ist eher ein Techniker, ein Dribbler, nicht so wuchtig wie die Kollegen, aber ganz offenbar mit dem gleichen Torinstinkt ausgestattet. Bei seinem ersten Pflichtspiel erzielte er beim Pokal-Aus in Ulm (1:2) im letzten August den einzigen Treffer, jetzt köpfte er sein erstes Bundesligator. „Es ist toll, dass er nach all den Rückschlägen diesen Treffer erzielen konnte“, lobte der Trainer. Aus Sicht von Sportvorstand Fredi Bobic hat sich Paciencia das Erfolgserlebnis verdient, „weil er sehr, sehr hart geabeitet hat.“

Für den Trainer bedeutet das: Er hat nicht nur drei Klassestürmer, sondern nun auch noch einen vierten. Das ermöglicht ihm einen behutsamen Umgang mit seinen Angreifern. Ante Rebic wurde in der Pause ausgewechselt, weil er sich das Knie leicht verdreht hatte. Eine genaue Untersuchung hat am Sonntag ergeben, dass keine Bänderverletzung vorliegt. Rebic wird also am Donnerstag gegen Mailand einsatzfähig sein. Der Wechsel war eher eine Vorsichtsmaßnahme. Hütter: „Er wollte es nochmal versuchen. Aber wenn man die Chance hat, einen Spieler wie Luka Jovic zu bringen, dann war es die richtige Entscheidung, ihn runterzunehmen.“

Die Kollegen freuten sich für Paciencia. „Ich habe Goncalo bei der Einwechslung gesagt. Mach was du kannst, schieß ein Tor“, sagte Sébastien Haller, „das hat ja geklappt.“ Das war die einhellige Meinung. „Goncalo hat sich das verdient, weil er unheimlich viel arbeitet, sein Tor tut ihm und uns sehr gut“, sagte Torwart Trapp. Und Sebastian Rode zeigte „unglaubliche Freude für Goncalo.“

Quelle: op-online.de