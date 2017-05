Fußball-Deutschland hofft auf Dortmunder Pokalsieg 

Frankfurt - Im Berliner Olympiastadion werden die Sympathien ziemlich gleich verteilt sein beim Endspiel um den deutschen Pokal. Auf der einen Seite die Fans von Borussia Dortmund, auf der anderen jene der Frankfurter Eintracht. Von Peppi Schmitt

Beide Klubs haben etwas mehr als 20.000 der insgesamt knapp 80.000 Karten bekommen. Fußball-Deutschland aber drückt mehrheitlich den Dortmundern die Daumen. Es gibt ganz spezielle Gründe, dass (fast) alle gegen die Eintracht sind.

In Dortmund: Na klar, der BVB will eine turbulente Saison mit dem Pokalsieg krönen. Trainer Thomas Tuchel hätte dann alle Saisonziele erreicht und könnte erhobenen Hauptes gehen. Denn vieles deutet daraufhin, dass sich die Wege zwischen dem Erfolgstrainer und der Borussia trennen, weil es im zwischenmenschlichen Bereich einfach nicht mehr stimmt.

In Berlin: Bei Hertha BSC drücken sie den Dortmundern die Daumen, weil sie beim Pokalsieg des BVB als Tabellensechster für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert wären und der ungeliebten Qualifikation aus dem Weg gehen könnten. Gewinnt dagegen die Eintracht, würde sie in die Gruppenhase einziehen und die Berliner müssten in die Quali, die schon Ende Juli, also mitten in der Vorbereitung gespielt wird. Da hatten sie schon vor einem Jahr schlechte Erfahrungen gemacht, waren gegen Bröndby sang- und klanglos ausgeschieden. "Es liegt nicht mehr in unserer Hand", sagt Herthas Verteidiger Marvin Plattenhardt, "wir hoffen jetzt auf Dortmund."

In Freiburg: Der SC Freiburg kommt nur nach Europa, wenn die Eintracht das Endspiel verliert. Nur dann reicht der siebte Platz für die Qualifikationsrunde. "Eigentlich wollte ich das Spiel neutral betrachten", sagt Freiburgs Präsident Fritz Keller, "jetzt hoffe ich natürlich, dass Dortmund gewinnt." Sollte das gelingen werde er "ein paar Flaschen Wein nach Dortmund schicken."

In Fußball-Deutschland: Den Dortmundern fliegen auch wegen der jüngeren Vergangenheit mit dem Anschlag vor dem Champions-League-Spiel gegen Monaco viele Herzen zu. Die Frankfurter dagegen gehören nicht zu den beliebtesten Klubs im Land, auch wenn unter Trainer Niko Kovac das Image des Klubs deutlich verbessert werden konnte.

