Henni Nachtsheim: "Ein bisschen viele Fragezeichen"

Frankfurt - Was ist von der Eintracht in der neuen Saison zu erwarten? Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt hat gefragt bei der sportlichen und gesellschaftlichen Prominenz. Heute: Henni Nachtsheim. Von Peppi Schmitt

Er ist Musiker, Comedian, Schriftsteller und Schauspieler - und er ist glühender Eintracht-Fan. Von 1978 bis 1990 war Henni Nachtsheim (60) Sänger und Saxophonist bei den "Rodgau Monotones" mit dem Kulthit "Erbarme, zu spät, die Hesse komme", er hat Kinderbücher veröffentlicht, und tourt seit Mitte der 80iger Jahre mit seinem Partner Gerd Knebel als das Comedy-Duo "Badesalz" durch die Lande. Zudem tritt er auch mit Soloprogrammen auf. Über die Eintracht schreibt Henni unter anderem Kolumnen in Zeitungen.

So wirklich viele Spiele live hat er zuletzt nicht sehen können. Zu oft ist er am Wochenende zu eigenen Auftritten unterwegs, mit "Badesalz" oder seinem Soloprogramm. "Aber ich schaue mir jedes Eintracht-Spiel an, auf Sky, in der Sportschau oder auch aufgezeichnet", sagt er, "und wenn wir im Auto sitzen, wird Radio gehört, Gerd muss das ertragen." Am schwierigsten ist es für ihn, wenn er am Freitagabend auf der Bühne steht und die Adler spielen. "Da wird schon mal auf dem Handy hinter dem Vorhang nachgeschaut, wie es läuft", lacht er. Die neue Saison, so ahnt Henni, könnte "schwierig" werden. "Wir sind wieder einmal in der Findungsphase", sagt er, "das hört bei uns ja eigentlich nie auf." Er findet es "schade, dass wieder Leitfiguren weggegangen sind." Und ein "bisschen zu viele Fragezeichen rund um die Mannschaft" seien es im Moment auch. Man spüre bei der Eintracht, "das extreme Geschäftsmodell Fußball".

Bange machen aber gilt für Henni Nachtsheim nicht, dazu ist er schon zu lange Eintracht-Fan, hat schon zu viel mitgemacht. Die Hoffnungen ruhen auf dem Trainer. "Ich bin Kovac-Fan", gibt er zu, "mit ihm und seinem Know-How werden wir nicht in den Abstiegsstrudel kommen."

Identifikationsprobleme gibt es bei Henni Nachtsheim nicht. "Wir Frankfurter gewöhnen uns schnell an die Spieler, lernen sie schnell schätzen", erinnert er, "bei mir war das zuletzt so, als Lukas Hradecky für Kevin Trapp gekommen ist oder auch letzte Saison, als Ante Rebic seine guten Spiele gemacht hat." Und so wird es auch dieses Mal sein, "wir werden uns wieder an die neuen Namen gewöhnen".

Einen Wunsch hat der Comedian aber doch: "Ich bitte ganz doll darum, dass wir nicht noch einmal eine solche Rückrunde spielen. Ein bisschen mehr Konstanz und ein bisschen weniger Verfall von Moral am Ende, das würde allen Eintracht-Fans gut tun."

