Eintracht stellt neues Trikot und Hauptsponsor vor

Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat heute das Trikot für die kommende Bundesliga-Saison vorgestellt. Außerdem präsentierte der Verein seinen neuen Hauptsponsor.

Unter dem Motto „Hol´s dir Schwarz auf Weiss“ hat die Eintracht das neue Heimtrikot vorgestellt: Ein klassisches schwarz-weißes Trikot im Nadelstreifen-Design mit gesticktem Adler-Logo in schwarz und weiß auf der Brust und den Initialen „SGE“ im Nackenbereich. Passend dazu Hosen und Stutzen in weiß mit schwarzen Applikationen. Zu kaufen gibt es das neue Heimtrikot übrigens ab dem 1. Juli. Ab Anfang August ist es dann auch in der Fan- und Spieler-Version erhältlich. Anschauen können sich Fans das Trikot übrigens auch am 1. Juli. Ab 11 Uhr trifft sich die Mannschaft in der neuen Kollektion zum Trainingsauftakt beim SV Hessen in Dreieich.

Bei der Präsentation stellte der Verein außerdem seinen neuen Hauptsponsor Indeed vor. Die Partnerschaft mit der weltweit größten Online-Jobsuchmaschine erstreckt sich dabei auf alle Abteilungen des Vereins und läuft vertraglich über drei Jahre. Über die finanziellen Rahmenbedingungen haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Dem Vernehmen nach kassieren die Frankfurter pro Saison geschätzte 6,7 Millionen Euro und damit einige Hunderttausend Euro mehr als vom bisherigen Hauptsponsor (Krombacher).

Axel Hellmann, Mitglied des Vorstands der Eintracht Frankfurt Fußball AG, freut sich über die Partnerschaft mit einem der führenden Technologieunternehmen: „Unsere Gespräche mit Indeed waren von Anfang an sehr zielführend und inspirierend. Als moderner, wachstumsstarker Traditionsverein war es unser Ziel, einen Hauptsponsor zu finden, mit dem wir die für die Bundesliga bedeutenden Zukunftsthemen Digitalisierung und Internationalisierung offensiv angehen können. Wir sind begeistert mit Indeed diesen starken Partner gefunden zu haben. Wir wollen uns damit noch stärker den vielfältigen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters öffnen. Indeed hat enorme Kompetenz in diesem Bereich und wir sind uns sicher, dass wir davon profitieren werden. Darüber hinaus wollen wir das Profil von Eintracht Frankfurt auf internationaler Ebene und insbesondere in den USA weiter schärfen. Unser neuer Hauptsponsor ist das erfolgreichste Jobportal – nicht nur in den USA sondern weltweit – und kennt die Begebenheiten in vielen unterschiedlichen Märkten sehr genau.“

Wie die Eintracht mitteilte, erstreckt sich das Engagement von Indeed dabei nicht nur auf die Profi-Mannschaft, alle im Fußball vertretenen U-Mannschaften des Nachwuchsleistungszentrums sowie die Frauen- und Mädchenteams, sondern umfasst auch alle anderen Sportarten und Abteilungen des Vereins. Die Partnerschaft richtet sich dabei ebenfalls an die über 46.000 Mitglieder des Clubs.

„Bei der Auswahl eines Partners im deutschen Fußball war es uns wichtig einen Club zu finden, der sowohl unseren Erfolgsanspruch als auch unsere Ausrichtung auf Innovationen teilt. Die Eintracht ist daher der ideale Partner für Indeed: Der Verein verbindet seine lange Tradition mit einer klaren Vision für die Zukunft. Darüber hinaus beeindruckt uns die überaus leidenschaftliche, loyale und auch international konstant wachsende Fangemeinde der Eintracht. Wir freuen uns daher sehr, die Eintracht ab sofort auf dem Weg in der Bundesliga zu begleiten. Ich persönlich hatte die Gelegenheit, die große Begeisterung des Vereins und der Fans beim Pokalfinale hautnah zu erleben“, sagt Frank Hensgens, Geschäftsführer von Indeed in Deutschland bei Bekanntgabe der Zusammenarbeit in Frankfurt.

Indeed verfolgt mit dem Sponsoring aber auch unternehmerische Ziele. Dafür bietet die Wirtschaftskraft Frankfurts und der Region ausgezeichnete Möglichkeiten.

„Die Stadt Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet mit dem Flughafen als Drehkreuz der europäischen Wirtschaft sind ein wachstumsstarker, internationaler Standort für zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen. Hier entstehen jeden Tag Jobs und auch in Zukunft werden hier viele Stellen geschaffen. Indeed wird es Jobsuchenden erleichtern, diese Stellen zu finden und Unternehmen helfen, Positionen zu besetzen. Wir wollen somit einen Teil zur dynamischen Entwicklung von Frankfurt und der Region beitragen“, so Hensgens weiter. (jo/dpa)

Quelle: op-online.de