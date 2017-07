Willems endlich da: Eintracht freut sich auf neuen Star

Frankfurt - Es hat ein wenig länger gedauert, als erwartet, aber jetzt ist es perfekt: Die Frankfurter Eintracht hat Jetro Willems von PSV Eindhoven verpflichtet. Von Peppi Schmitt

Der 23 Jahre alte holländische Nationalspieler (22 Länderspiele) hat am Freitag einen Vierjahresvertrag bei den Frankfurtern bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. Er wird Nachfolger des zum FC Schalke 04 gewechselten Bastian Oczipka als linker Verteidiger, er bekommt das Trikot mit der Nummer 15 und soll an diesem Samstag (10 Uhr) zum ersten Mal mit seinen neuen Kollegen trainieren. Die Ablösesumme soll rund sechs Millionen Euro betragen, die im Erfolgsfall mit Bonuszahlungen auf sieben Millionen Euro steigen kann. Ein Teil der Ablöse geht auch an Sparta Rotterdam, für die Willems bis 2011 gespielt hat. Offiziell wurde über die Transfervereinbarung wie üblich Stillschweigen vereinbart, doch soll die Eintracht in den Verhandlungen der letzten Tagen durchgesetzt haben, die Ablöse in Raten zu bezahlen.

"Wir sind sehr froh, dass der Transfer geklappt hat", sagte Sportvorstand Fredi Bobic am Freitagmittag, "dass es sich nach dem Medizincheck etwas hinausgezögert hat, war einigen Kleinigkeiten geschuldet - das kommt vor und ist alles andere als dramatisch." Bobic ist überzeugt, dass Willems die Eintracht "verstärken wird".

Willems ist ein weiterer Baustein der "neuen Eintracht", gehört zu den teuersten Einkäufen der Vereinsgeschichte und soll helfen, die Mannschaft auf ein höheres Niveau zu hieven. Obwohl erst 23 Jahre alt ist der 1,69 Meter große Verteidiger schon sehr erfahren. Er hat 144 Partien in der holländischen Ehrendivision und 30 in der Champions- und Europa-League bestritten. "Ich wollte unbedingt zu einem Verein wechseln, der mir eine gute Perspektive bietet und bei dem ich regelmäßig spielen kann", wird Willems in der offiziellen Presserklärung der Eintracht zitiert, "ich hatte sehr gute Gespräche mit der Vereinsführung und dem Cheftrainer und bin davon überzeugt, bei Eintracht Frankfurt den nächsten Karriereschritt machen zu können".

Willems Eltern stammen aus Curacao, geboren wurde er aber in Rotterdam. Die Karriere verlief nach seinem Wechsel von Rotterdam nach Eindhoven (Ablösesumme: 800.000 Euro) zunächst wie im Märchen. In den Spielzeiten 2013/2014 (28 Einsätze) und 2014/2015 (30 Einsätze) wurde ihm ein raketenhafter Aufstieg attestiert. "Damals schien es nur eine Frage der Zeit, wann die ganz Großen aus Spanien oder England sich für ihn interessieren würden", sagt Rik Elfrink, Reporter beim "Einhovener Dagblad" und absoluter PSV-Insider. Doch eine schwere Knieverletzung im Sommer 2015, die ihn zu einer Pause bis in den Januar 2016 zwang, hat Willems weit zurückgeworfen. Danach habe er sein großes Talent zwar weiter gezeigt, sein wahres Leistungsvermögen aber nicht mehr erreicht. Dennoch hatte er in der vergangenen Saison 25 Einsätze in der Liga und fünf in der Champions-League. "Es ist gut für ihn, dass er in die Bundesliga wechselt", sagt der Reporter, "diese Motivation wird ihm gut tun." In Frankfurt will er darum kämpfen, auch wieder in den Kader der Nationalmannschaft zurückzukehren. Willems gilt als besonders offensivstark, hat das Zeug dazu, auch in der Bundesliga für Furore zu sorgen. Die PSV twitterte zum Wechsel. "Hallo Liebe @Eintracht, viel Spaß mit unser Jetro!"

Mit Willems stehen Stand heute 31 Spieler bei der Eintracht unter Vertrag, darunter elf Neuzugänge von anderen Klubs oder aus dem eigenen Nachwuchs. Die beiden jugendlichen Angreifer Nelson Mandela und Renat Dadashov können noch in der U19 spielen, bleiben also 28 Profis im Bundesliga-Kader. Davon fallen mit Alex Meier (Knöcheloperation und Borreliose-Erkrankung), Omar Mascarell (Achillessehnenoperation) und Leon Bätge (Syndesmoseanriss) drei langfristig aus und mit Carlos Salcedo, Marius Wolf und Marc Stendera (alle drei Schulterverletzungen) sind drei weitere noch nicht hundertprozentig fit. Wer aus diesem Trio am Montag mit ins Trainingslager über Bozen nach Gais/Südtirol fliegen wird, will die sportliche Leitung nach den Trainingseinheiten am Samstag und Sonntag in Frankfurt entscheiden.

Mit 22 einsatzbereiten Spielern, zwanzig Feldspielern und zwei Torhütern, ist der Kader noch nicht ausreichend besetzt. Trainer Kovac wird also sicher noch den einen oder anderen Jugendlichen mit ins Aufgebot nehmen, darunter einen dritten Torhüter und mit Deji Beyreuther und Cahverdin Cetin zwei aus der U19, die schon häufiger dabei waren.

Das Aufgebot der Eintracht (Stand 22.Juli 2017)

Tor: Leon Bätge, Lukas Hradecky, Jan Zimmermann

Abwehr: David Abraham, Timothy Chandler, Danny da Costa, Makoto Hasebe, Noel Knothe, Andersson Ordonez, Yanni Regäsel, Marco Russ, Carlos Salcedo, Taleb Tawatha, Jetro Willems

Mittelfeld:Aymen Barkok, Max Besuschkow, Marco Fabián, Gelson Fernandes, Mijat Gacinovic, Daichi Kamada, Nelson Mandela, Omar Mascarell, Slobodan Medojevic, Marc Stendera

Angriff:Danny Blum, Renat Dadashov, Sébastien Haller, Branimir Hrgota, Luka Jovic, Alexander Meier, Marius Wolf

