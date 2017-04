Kann die Eintracht noch absteigen?

Frankfurt - Die Bilanzen sind erbärmlich. Acht Spiele ist die Frankfurter Eintracht nach dem 0:1 von Köln nun schon ohne Sieg, hat in 720 Minuten (ohne Nachspielzeiten) gerade ein einziges Tor geschossen.

Noch etwas weiter gefasst sieht es auch nicht besser aus: In den letzten fünfzehn Spielen haben die Frankfurter von möglichen 45 Punkten nur noch dreizehn geholt. Das ist kein Zufall und macht deutlich, wie sich die Lage nach und nach zugespitzt hat. Dass die Frankfurter noch immer in der oberen Tabellenhälfte platziert und den internationalen Plätzen aktuell näher als dem Relegationsplatz sind, trägt zur Verharmlosung der Situation bei. "Ich mache mir keinen Kopf", hat Sportvorstand Fredi Bobic in Köln gesagt, "wir spielen ja Chancen heraus , uns fehlt nur ein Quäntchen". Der Trainer verweist darauf, dass er es ja schon immer gesagt habe, "dass wir oben nichts verloren haben und erst einmal 40 Punkte brauchen." Von Abstiegskampf aber hat Niko Kovac noch nichts gesagt. Längst aber wird gerechnet bei der Eintracht. Längst schauen sie wieder ängstlich nach den anderen. Wie spielt Augsburg? Wie spielt Mainz? Sind genügend andere Klubs zwischen Frankfurt und der Relegation, um sich in Sicherheit zu wiegen? Die Frage steht also im Raum vor den beiden Spielen gegen die "Mannschaft der Stunde" Werder Bremen und in Dortmund: Kann die Eintracht tatsächlich noch über die Relegation absteigen? Eine Analyse unseres Mitarbeiters Peppi Schmitt.

Die Leistungskurve: Sie zeigt steil nach unten. Die Eintracht ist mit Darmstadt die schlechteste Mannschaft des Jahres. Selbst gute Spiele wie gegen Mönchengladbach werden nicht gewonnen, ausgeglichene Spiele wie in Köln verloren. Von den schlechten gar nicht zu reden. Das ist alarmierend.

Die Probleme: Die Abschlussschwäche ist dramatisch, kein Stürmer trifft mehr. Aus dem Mittelfeld, Omar Mascarell und Mijat Gacinovic, kommt nach vorne rein gar nichts. Freistöße sind keine Waffe, in Köln vergaben Oczipka (drüber) und Rebic (harmlos auf den Torwart) aus bester Lage. Gegen Gladbach wurden wenigstens noch viele Chancen herausgespielt und vergeben. In Köln war es eine einzige Doppelchance, Rebic köpfte an die Latte und scheiterte mit dem Nachschuss an Torwart Horn. Mehr war nicht.

Das Personal: Als es gut lief, konnte sich die Eintracht auf eine Achse von Torwart Lukas Hradecky über Makoto Hasebe, Szabolcs Huszti , Marco Fabián bis hin zu Alex Meier verlassen. Diese Achse ist aus den unterschiedlichsten Gründen gesprengt. Trainer Kovac muss wegen Ausfällen viel wechseln, zuletzt aber ist er durch die Negativerlebnisse auch der Versuchung erlegen, selbst viele Wechsel vorzunehmen. Konstante gibt es kaum noch. In Köln saßen überraschend Marc Stendera und Andersson Ordonez auf der Bank. Ordonez kam sogar ins Spiel, (fast) ohne Spielpraxis. Hector war dafür gar nicht im Kader. Winterneuzugang Max Besuschkow auch nicht.

Die Taktik: Mit der Fünferkette konnte die Eintracht viele Teams überraschen. Doch das hat nur funktioniert mit Hasebe als "Libero". Ohne den Japaner macht diese Ordnung wenig Sinn. Als Chandler und Oczipka in Bestform über Außen kamen, war dies eine Waffe. In Köln spielten Wolf und Tawatha, dazwischen liegen Welten.

Die Einschätzungen: Der Trainer ist überzeugt, dass sowohl die Qualität, als auch die Kondition und die Taktik ausreichend sind, um den "turn around" zu schaffen. Freilich ist die Qualität bei vielen längst verschüttet, was natürlich mit dem fehlenden Selbstvertrauen zu tun hat. Das Gegentor in Köln sei ein "Nackenschlag" gewesen, "danach sind wir ein bisschen eingebrochen", hat es Verteidiger Oczipka auf den Punkt gebracht. Die Kraft ist da, doch in Köln hat dies nicht zu einem wirklichen Aufbäumen geführt. Mit dem Rückstand war das Spiel verloren.

Die Historie: Schon zweimal sind die Frankfurter in einer nicht für möglich gehaltenen Art und Weise nach guten oder ordentlichen Vorrunden total eingebrochen. 2011 mit acht Spielen ohne Tor und Sieg konnte in der "Rückrunde der Schande" (Präsident Peter Fischer) der Absturz trotz Trainerwechsel (Daum für Skibbe) nicht mehr gestoppt werden. Damals erzielte die Mannschaft in der gesamten Rückrunde sieben Tore. Am Ende stand der Abstieg. Vor einem Jahr musste Trainer Armin Veh nach sieben Spielen ohne Sieg gehen. Niko Kovac schaffte gerade noch so die Rettung. Damals wie heute tat sich die Eintracht unglaublich schwer, Tore zu erzielen.

Die Konsequenzen: Die Eintracht verspielt nicht nur eine mögliche Europapokal-Teilnahme, sie wird auch Millionen an Euro über die Fernsehtabelle verlieren, wenn die Negativserien nicht endlich gebrochen werden. Das wiederum schränkt die Möglichkeiten für die kommende Saison ein und führt hochfliegende Pläne von internationalem Wachstum inklusive Öffnung für ausländische Märkte wieder ad absurdum. Auch die Suche nach dem neuen Hauptsponsor wird sicher durch die aktuelle Lage nicht leichter.

Fazit: Noch immer haben die Frankfurter von allen gefährdeten Teams die beste Ausgangsposition: Das größte Plus ist aber nicht mehr die eigene Leistung, sondern die Tatsache, dass sich die anderen gegenseitig die Punkte wegnehmen. Doch wenn es eine Mannschaft schafft, vom dritten Platz nach dem 19.Spieltag noch auf den Relegationsplatz zu stürzen, dann die Eintracht. Denn viel stimmt nicht mehr. (ps)

Quelle: op-online.de