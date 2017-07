Karl-Heinz Körbel: "Es wird eine gefährliche Saison"

Frankfurt - Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft seit ein paar Tagen, die Frankfurter Eintracht reist im Rahmen ihres ersten Trainingslager durch die USA. Neun Neuzugänge hat Sportvorstand Fredi Bobic schon geholt, wichtige Spieler wie Jesus Vallejo oder Ante Rebic aber haben den Verein auch verlassen. Von Peppi Schmitt

Was also ist von der "neuen" Eintracht in der neuen Saison zu erwarten. Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt hat gefragt bei der sportlichen und gesellschaftlichen Prominenz. Heute: Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel. Keiner hat so oft erstklassig gespielt wie er. Und besonders: Karl-Heinz Körbel hat alle seine 602 Einsätze für die Frankfurter Eintracht absolviert. Er war Jugendtrainer, Assistenz-Trainer, Cheftrainer bei "seiner "Eintracht, er ist seit Jahren Leiter der erfolgreichen "Eintracht Fußballschule", inzwischen auch im Vorstand des Partnervereins SC Hessen Dreieich.

Charly Körbel (62) ist Bundesliga und Charly Körbel ist auch Eintracht. Was er sagt, hat Gewicht. Dem neuen Team versucht er, sich ganz sachlich zu nähern. "Es ist wie letztes Jahr, es gibt ganz viel Unbekannte und es gibt noch viele Baustellen", sagt er. Bei den vielen Spielern, die ohne wirkliche Bundesligaerfahrung gekommen sind, müsse immer abgewartet werden, "wer wie einschlägt". Nicht immer habe man solches Glück wie vor einem Jahr, "als wir mit Jesus Vallejo einen Volltreffer gelandet haben".

Am ehesten traut der ehemalige Nationalspieler Sebastien Haller eine großen Weg zu. "Er hat das Näschen für Tore und er ist wirklich ein Athlet", sagte Charly Körbel, der frühere Manndecker, "ich denke, er wird eine Verstärkung sein". Vieles andere sei wieder wie eine "Wundertüte". Aus Trainersicht meldet Körbel ganz leichte Bedenken wegen der USA-Reise an. Diese sei einerseits sicher "keine optimale Vorbereitung", aber andererseits auch kein Alibi für schwächere Leistungen. "Es ist ja danach noch Zeit genug, um die Mannschaft auf einen guten Stand zu bringen", glaubt er. Und dass dies Niko Kovac und seinem Team gelingen wird, sei "sowieso klar."

Wichtig für das Binnenklima sei es, einige der Baustellen so schnell wie möglich zu beenden. So das Thema Hradecky als auch das Thema Oczipka. Und das Thema Alex Meier. "Beim Torwart brauchen wir Klarheit", fordert Körbel. Oczipka sei neben Chandler jener Spieler gewesen, der sich in der letzten Saison am meisten gesteigert habe. Und Meier sei "unheimlich wichtig für die ganze Eintracht", sagt er, "wenn er fit wird, dann wird er auch spielen." Fazit von "Mister Bundesliga": "Es wird eine gefährliche Saison, auch wegen des schwierigen Auftaktprogramms. Aber ich denke, wir können uns aus dem Abstiegskampf raushalten."

