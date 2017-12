Entwarnung bei Abraham

Frankfurt - David Abraham wurde beim Auswärtssieg der Eintracht in Hamburg früh ausgewechselt. Die Sorge war groß, dass der Abwehrchef länger ausfallen könnte, doch die Eintracht gibt Entwarnung und hofft den Argentinier bis zum Wochenende fit zu bekommen.

Es lief die achte Minute als sich David Abraham bei einem eigenen Foul an Filip Kostic am Schienbein verletzte. Der Kapitän musste früh raus, für ihn kam Salcedo. Der HSV nutze das sofort aus. In der 9. Minute köpfte Papadopoulos zwischen Jovic und Rebic eine Ecke zum 1:0 ein. Zwar drehte die Eintracht die Partie, aber die Sorge der Argentinier, der erst am vergangenen Wochenende seinen Vertrag bis 2021 verlängert hat, könnte länger ausfallen war groß. Die Eintracht gab gestern Abend bereits Entwarnung. "David Abraham hat keine Fraktur. Er hat 'nur' einen Bluterguss am Wadenbein, und wir hoffen, ihn bis zum Wochenende wieder hinzubekommen", vermeldete die Eintracht auf ihrem offiziellen Twitter-Account. (eps)

❗️ Ganz wichtige Nachricht: "David Abraham hat keine Fraktur. Er hat "nur" einen Bluterguss am Wadenbein, und wir hoffen, ihn bis zum Wochenende wieder hinzubekommen."#SGE #HSVSGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 12. Dezember 2017

Quelle: op-online.de