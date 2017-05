Vier Mal beim Gewinn des DFB-Pokals dabei

Frankfurt - Nur ein Spieler war bei allen Frankfurter Pokaltriumphen dabei, Eintracht-Legende Karl-Heinz Körbel. Bei den Journalisten gibt es sicher einige mehr, die alle Endspiele live erlebt haben. Darunter auch meine Wenigkeit. Von Peppi Schmitt

An mein erstes Finale erinnere ich mich ganz besonders gerne. Gleich nach dem Abitur an der Neu-Isenburger Goetheschule wechselte ich 1974 in den Beruf und heuerte als Volontär bei der „Abendpost/Nachtausgabe“ an – einer Boulevard-Zeitung, die mit der „Bild“ konkurrierte. Zum Endspiel fuhr ich mit meinem Chef Hartmut Scherzer, ebenfalls ein langjähriger Eintracht-Begleiter, und seiner Frau Barbara in einem grünen VW-Käfer. Gespielt wurde im Düsseldorfer Rheinstadion. Damals hatte es noch keinen festen Spielort gegeben. Wenn ich ehrlich bin, reiste ich mehr als Fan, denn als Kritiker an. Denn als Volontär durfte ich zwar mitkommen, viel geschrieben habe ich aber nicht. So konnte ich es auf der Tribüne genießen. Und, das ist heute unvorstellbar, nach dem Spiel war ich gar auf dem Rasen. Als Journalist durfte man das, es gab tatsächlich Interviews aus erster Hand. Die Dominanz des Fernsehens war noch nicht so ausgeprägt. Natürlich ist mir der Fauxpas von Jürgen Grabowski in Erinnerung, der noch vor der Siegerehrung das Trikot mit einem Hamburger getauscht hatte. Der Eintracht und Sponsor „Remington“ war nicht begeistert, als „Grabi“ den Pokal im HSV-Trikot hochreckte. Heute könnte das niemals passieren. Irgendeiner der vielen Beschäftigten in den Marketing-Abteilungen würde es zu verhindern wissen. Eigentlich schade.

Ein dreiviertel Jahr später ging es wieder zum Endspiel, diesmal nach Hannover. Es regnete Bindfäden, es war ein grauer, trüber Tag – aus Frankfurter Sicht immerhin aufgehellt durch das Siegtor von Charly Körbel. Insgesamt passte sich das Finale aber dem Wetter an, es war wenig prickelnd. Vielleicht lag es am Gegner MSV Duisburg, vielleicht an den bescheidenen Leistungen der Kicker, vielleicht an der Stimmung. Für mich war es jedenfalls das erste Finale, über das ich in der Zeitung berichtete.

Mein drittes Endspiel war dagegen der Hammer. Das 3:1 im Stuttgarter Neckarstadion war ein Knallerspiel. Kaiserslautern war Favorit, ein paar Wochen vorher hatte die Eintracht in der Liga am Betzenberg noch 0:2 verloren. Doch Eintracht-Coach Lothar Buchmann war ein Fuchs. Er nutzte die Niederlage, um seine Spieler in aller Ruhe als Außenseiter vorzubereiten, und dann klappte alles. Drei Traumtore gelangen der Eintracht, erst Willi Neuberger, dann Ronny Borchers, dann Bum-kun Cha. Das Endspiel mit seinen Toren, seiner Stimmung, der ganzen Atmosphäre brannte sich in mein Gedächtnis ein.

Acht Jahre später durfte die Eintracht endlich zum Finale auch nach Berlin fahren. Wie 1959, damals ging es um die deutsche Meisterschaft gegen die Offenbacher Kickers. Diesmal war Bochum der Gegner. Die Eintracht war Favorit, tat sich aber schwer. Bis kurz vor dem Ende Lajos Detari seinen Auftritt hatte. Freistoß, Schuss, Tor, Sieg.

Seit 15 Jahren bin ich nun bei jedem Finale in Berlin dabei, unabhängig davon, ob die Eintracht aufläuft. Für mich persönlich ist es der Abschluss des Fußballjahres. In den vergangenen Jahren entwickelten sich die Endspiele zu großen Fußballfesten. Die ganze Stadt steht im Zeichen der beiden Finalteilnehmer. Alles geht sehr bunt zu, es ist laut in der Hauptstadt. Und ich habe Berlin immer sehr friedlich erlebt.

All jenen, die am Samstag das erste Mal zum Finale nach Berlin reisen, kann ich nur empfehlen: so früh wie möglich ins Stadion. Stimmung aufsaugen, Atmosphäre schnuppern. Dieses Spiel hat nichts mit einem Bundesligaspiel zu tun. Es ist größer, schöner, aufregender – ganz egal, wie es ausgeht. Es wird mein sechstes Endspiel mit der Eintracht. Vielleicht ja mit dem fünften Sieg.

