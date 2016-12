Kommentar zur Eintracht: Gefährliche Entwicklung

Enttäuschung nach der Niederlage in Wolfsburg

Mit den Erfolgen und dem guten Tabellenplatz sind bei der Frankfurter Eintracht auch die Ansprüche gestiegen. Entsprechend groß war die Enttäuschung nach der Niederlage in Wolfsburg. Wieder ein 0:1 gegen einen Abstiegskandidaten, wie zuvor in Darmstadt und Freiburg. Von Jochen Koch

Es war das dritte Spiel in Folge ohne Sieg, dafür mit spielerischen und vor allem offensiven Schwächen. Dennoch sind nur drei Niederlagen in der Hinrunde für diese neu zusammengestellte Mannschaft immer noch ein mehr als respektables Zwischenergebnis. Weniger respektabel sind die Kommentare von Sportdirektor Fredi Bobic, der glaubt, dass sich höhere Mächte gegen die Eintracht verschworen haben. Bobic hat mit seinem haltlosen Vorwurf, die Schiedsrichter hätten etwas dagegen, dass die Eintracht in der Tabelle weit oben steht, maßlos überzogen. Da muss man von Bobic mit seiner großen Erfahrung mehr Souveränität erwarten.

Aber in diesen Tagen gehört es in der Bundesliga fast schon zum guten Ton, an den Schiedsrichtern herumzumäkeln. Inzwischen fühlt sich fast jeder Trainer oder Manager dazu bemüßigt, jede noch so zweifelhafte Entscheidung gegen die eigene Mannschaft zu kritisieren. Auch die Spieler stellen permanent Entscheidungen in Frage. Hinrennen, diskutieren, theatralisch verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen – all das trägt dazu bei, dass der Respekt vor der Entscheidungshoheit de Unparteiischen mehr und mehr schwindet. Eine gefährliche Entwicklung, die nur im Zusammenspiel von allen Beteiligten auf und neben dem Platz gestoppt werden kann.

Eintracht-Zeugnis gegen Wolfsburg Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de