Zehn Spieler bei der Eintracht und Plan B fällt aus

Frankfurt - Die Eintracht ist in diesen Tagen und Wochen im Sinne des Wortes keine Mannschaft mehr. Es fehlt an allen Ecken und Enden, in allen Mannschaftsteilen. Was an den Ausfällen und den mangelnden Alternativen liegt, aber auch an der Form der Spieler.

Trainer Niko Kovac hat immer gerne vom „Plan B“ gesprochen, zur Zeit gibt es diesen nicht mehr, kann es mangels Wechselmöglichkeiten nicht mehr geben. Der Eintracht fehlen aktuell zehn gesperrte oder verletzte Spieler. Und wirklich besser wird die Personalsituation kurzfristig nicht. Am Samstag in München wird zwar David Abraham nach Sperre zurückkehren, dafür wird Bastian Oczipka fehlen. Der Verteidiger hat sich gegen Freiburg seine fünfte Gelbe Karte abgeholt. Immerhin, Vallejo und Fabián sollen im Laufe der Woche wieder ins Training einsteigen. (sp)

