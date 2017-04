Kovac: "Es ist wie verhext" - Eintracht ohne Tore und Siege

Frankfurt - Es war sicher das beste Spiel der Frankfurter Eintracht in diesem Jahr. Die Frankfurter haben Borussia Mönchengladbach in der mit 51.500 Zuschauern ausverkauften Arena nicht nur beherrscht, sondern über weite Strecken an die Wand gespielt. Von Peppi Schmitt

Die Statistiken waren geradezu grotesk einseitig. Das Chancenverhältnis betrug 7:1, das Eckenverhältnis 10:1, die Frankfurter hatten 59 Prozent Ballbesitz und ein starke Passquote von 85 Prozent. Am Ende aber stand ein schnödes 0:0, das die Frankfurter als Niederlage empfanden. "Es ist eine gefühlte Niederlage", sagte Verteidiger Bastian Oczipka. Trainer Niko Kovac war geradezu erschüttert. "Ich bin traurig und könnte heulen, dass wir uns wieder nicht belohnt haben", sagt er, "es ist wie verhext". Sein Gladbacher Kollege wollte nicht drumherumreden. "Die deutlich schlechtere Mannschaft hat einen Punkt geholt", sagte Dieter Hecking und meinte seine eigene.

Zwei Situationen spiegelten nicht nur die 92 Minuten wider, sondern auch die Ängste und sorgen, die die Frankfurter in diesen Tagen und Wochen begleiten. Nach genau dreizehn Sekunden hätten Ante Rebic seine Mannschaft in Führung bringen können, ja müssen. Nach einem Querschläger war ihm der Ball sechs Meter vor dem Tor vor die Füße gesprungen. Der Frankfurter Stürmer hätte nur geradeaus schießen müssen, die Ecke war frei, doch er traf den Ball nicht richtig. "Das sind eben die Kleinigkeiten", ärgerte sich Trainer Kovac, "man darf einfach nicht abschalten." Auch später war Kovac mit seinem kroatischen Landsmann nicht zufrieden und wechselte ihn aus. Dass sich Rebic davon nicht wirklich begeistert gezeigt hatte und der Trainer ihm noch einige deutliche Worte mit auf den Weg zur Bank gegeben hatte - geschenkt. "Er kann enttäuscht sein, aber ich entscheide", sagte Kovac deutlich, "ich wechsele ja nicht aus einer Laune heraus." Die Defensivarbeit Rebics habe ihm einfach nicht gefallen.

Nach Rebics Auftaktchance gab es weiter Möglichkeiten endlich mal wieder zu treffen. Taleb Tawatha köpfte an den Pfosten, Marco Fabián wurde einmal abgeblockt, übersah ein anderes Mal den besser stehenden Mijat Gacinovic, David Abraham schoss und köpfte vorbei, Branimir Hrgota fehlte bei einer "Hundertprozentigen" die Ruhe und das Selbstvertrauen. Und dann kam die 78.Minute, die ultimative Chance. Nach einem Handspiel von Oscar Wendt im Strafraum pfiff der gute Schiedsrichter Harm Osmers zu Recht Elfmeter. Fabián nahm sich den Ball, er war neben Omar Mascarell vorgesehen, knallte halbhoch drauf und Gladbachs Bester Yann Sommer hielt. In der Arena herrschte Fassungslosigkeit. "Das passiert den besten Spielern der Welt", nahm es der Mexikaner nicht so schwer. Auch der Trainer zeigte Milde. "Wer schießt, kann auch verschießen", sagte er, "diesmal hat Fabián die Verantwortung genommen." Und doch ist der Abschluss vom Elfmeterpunkt längst ein Ärgernis, denn es war bereits der vierte Strafstoß, der vergeben wurde. Zweimal war Alex Meier gescheitert (gegen Schalke und Wolfsburg), einmal Makoto Hasebe (Ingolstadt) und nun Fabián. Zumindest zwei, drei Punkte sind daliegen geblieben.

Die Eintracht schießt, und dies fast im wörtlichen Sinne keine Tore mehr und kann deshalb auch kein Spiel mehr gewinnen. Das ist brandgefährlich und deprimierend. "Wir haben vieles richtig gemacht, aber das entscheidende nicht", jammerte Kovac. "Wir haben das Spiel gemacht, haben sie laufen lassen, aber irgendwann müssen wir halt mal ein Tor machen", ärgerte sich Oczipka . Der eine oder andere Kollege mache sich vor dem Tor "wohl einen Gedanken zu viel."

Eintracht Frankfurt und Gladbach teilen sich Punkte: Bilder Zur Fotostrecke

Alles Lächeln nach dem Spiel war gequält. "Das fühlt sich wie eine Niederlage an", gab der starke Timothy Chandler zu. "Normal war das ein 3:0-Spiel", sagte Vorstand Axel Hellmann, dem dämmert, dass die Mannschaft gerade dabei ist, wieder einmal einige Tabellenplätze und damit viele Millionen Euro an Fernsehgeldern zu verspielen. Denn bei all den berechtigten Lobeshymnen über eine taktisch wie kämpferisch ansehnliche Leistung, bleibt das Manko der totalen Harmlosigkeit vorm gegnerischen Tor. In den letzten sieben Begegnungen haben die Frankfurter gerade zwei Punkte geholt und ein einziges Törchen geschossen. Das ist eigentlich die Bilanz eines Absteigers.

So hat die Eintracht gegen Mönchengladbach sicher nicht gespielt und doch richtet auch der Trainer den Blick nach hinten. Die Eintracht habe ihren "Lauf" in der Vorrunde gehabt, nun seien zum Beispiel Bremen und Hamburg dran. "Wir hatten mal sechzehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, jetzt sind es noch acht", stellt Kovac realistisch fest. Der Vorsprung aus der Vorrunde wurde also in der halben Rockrunde halbiert. Deshalb schaue er nicht nach Hertha und Köln, sondern nur nach hinten. Als negatives Beispiel gilt ihm der VfB Stuttgart, der in der vergangenen Saison nach einem Zwischenhoch von einen internationalen Platz geträumt hatte und nach einem Dauertief am Ende absteigen musste. "So blauäugig sind wir nicht", sagt Kovac. Zumindest für den Trainer hat der Abstiegskampf wieder begonnen.

